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台股多頭氣盛 仍須防「短線回馬槍」
台股近期多頭氣盛，叩關5萬點只是時間問題。雖然「50K」是心理關卡，但法人提醒，隨短線正乖離擴大、美國期中選舉倒數計時、美台科技股財報等變數匯聚，10月中下旬慎防短線「多頭回馬槍」，不過，震盪中仍可望再攻高。
群益投顧董事長蔡明彥指出，台股以往有「國慶前偏強、國慶後分歧」現象，統計最近十年國慶日前三個交易日上漲機率70%，平均漲幅0.68%，國慶後三日上漲機率降至50%，平均下跌0.51%，今年國慶行情關鍵聚焦台積電（2330）法說會、人工智慧（AI）資本支出、美科技股走表現及外資籌碼。
此外，美國期中選舉預計11月3日登場，貿易關稅、台灣半導體產業等相關消息，將影響外資與大型機構法人追價意願，甚至轉為提前獲利落袋為安，若台股追價動能不繼，將形成量縮盤整格局。
法人指出，目前科技股評價位處高檔，因而對企業獲利容錯率大幅降低，10月下旬美股大型科技巨頭及台股上市櫃公司將公布第3季財報及第4季展望，一旦未如預期恐出現骨牌效應。
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