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台積10月15日法說 牽動台股三劇本

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
台積電法人說明會下周四（15日）登場，釋出的展望及指引將成為人工智慧（AI）股多空風向球。 路透
台積電法人說明會下周四（15日）登場，釋出的展望及指引將成為人工智慧（AI）股多空風向球。 路透

台積電（2330）法人說明會下周四（15日）登場，釋出的展望及指引將成為人工智慧（AI）股多空風向球。

四大股市名師推演三劇本，若第4季營收季增率及毛利率優於預期，並對AI及中長期半導體成長預估更加樂觀，將有利台股震盪盤堅站穩5萬點，並續探高點。

法人推演台積法說及台股後市三劇本
法人推演台積法說及台股後市三劇本

群益投顧董事長蔡明彥、第一金投顧董事長黃詣庭分析，雖然中東情勢反覆不定、美債殖利率高漲、AI雜音持續干擾市場信心，台股叩關5萬點尚未達陣，所幸企業獲利延續上修趨勢、ETF買盤源源不絕挹注，即使拉回幅度有限，建議逢低分批布局。

永豐投顧總經理黃柏棠、台新投顧總經理黃文清指出，台積電第3季營收達到財測高標，多家內外資法人樂觀預期財報可望繳出亮麗成績單，若下周四法說會對公司財務數據指引及AI、半導體展望釋出令人驚豔看法，將可提振多頭信心，激勵台股重啟攻勢。

綜合蔡明彥、黃詣庭、黃柏棠、黃文清等看法，針對台積電法說會推演三大情境。其中，基本情境是第3季毛利率達財測上緣67%、第4季營收季增10%及毛利率指引66%至68%、今年資本支出落在640億美元上緣、AI展望持續樂觀、維持中長期半導體成長看法，大盤蓄勢再戰5萬點，發生機率80%。

樂觀情境則是台積電第3季毛利率高於67.5%、第4季營收季增13%至15%及毛利率指引高於68%、2026年美元營收成長上調到40%中段、2026年資本支出高於640億美元、AI展望更樂觀、調高中長期半導體成長預估，將激勵大盤震盪盤堅站穩5萬點，並持續上探高點，發生機率15%。

悲觀情境為台積電第3季獲利及毛利率僅符合財測、第4季營收季增率低於10%及毛利率指引低於66%、調降2026年營收成長率、調降今年資本支出、AI展望轉趨保守、調降中長期半導體成長預估，恐壓抑大盤回測月線、47,500點等支撐，但發生機率僅5%。

在台積電法說前夕，多家內外資機構法人搶先出具報告調升目標價，其中，樂觀派高喊上看4,000元，包括麥格理證券4,410元、花旗證券4,000元，瑞銀證券則喊3,650元。

台積 台股 蔡明彥

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台股多頭氣盛 仍須防「短線回馬槍」

台股近期多頭氣盛，叩關5萬點只是時間問題。雖然「50K」是心理關卡，但法人提醒，隨短線正乖離擴大、美國期中選舉倒數計時、美台科技股財報等變數匯聚，10月中下旬慎防短線「多頭回馬槍」，不過，震盪中仍可望再攻高。

OpenAI 業績爆冷台鏈承壓 市場憂影響鴻海、緯創等表現

OpenAI年化營收可能不如市場預期，市場又開始擔心雲端服務大廠（CSP）後續AI投資力道，下周一開盤鴻海、廣達、緯創、緯穎等AI代工廠股價恐面臨壓力。但目前法人及研調（摩根士丹利、野村、集邦科技）普遍預估，今年AI伺服器出貨總櫃數挑戰8萬櫃以上水準，明年出貨將達11萬櫃的新高，同時產值更將突破7,000億美元大關，營運表現仍可望衝高。

台股5萬點前的警訊：外資由買轉賣、高價AI股震盪 下一波行情怎麼看？

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一周熱門零股／0050、高息ETF 交投重心

本周台股盤勢呈創新高後壓回的走勢，投資人藉零股進場參與後市，其中，元大台灣50（0050）等指數型、高股息型ETF，與友達等大型權值股都為零股交投重心。

興櫃一周回顧／維格餅家飄香 周漲八成

台股集中市場加權指數周線連四紅，周線上漲1.7%或873點，8日收在49,313點；本周362家興櫃股呈現下跌家數多於上漲，但平均小漲0.5%，其中，將終止興櫃交易的維格餅家（2733）卻以超過八成的漲幅成為興櫃周漲幅王，周間甚至一度熔斷。

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