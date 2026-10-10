台積10月15日法說 牽動台股三劇本

台積電（2330）法人說明會下周四（15日）登場，釋出的展望及指引將成為人工智慧（AI）股多空風向球。

四大股市名師推演三劇本，若第4季營收季增率及毛利率優於預期，並對AI及中長期半導體成長預估更加樂觀，將有利台股震盪盤堅站穩5萬點，並續探高點。

法人推演台積法說及台股後市三劇本

群益投顧董事長蔡明彥、第一金投顧董事長黃詣庭分析，雖然中東情勢反覆不定、美債殖利率高漲、AI雜音持續干擾市場信心，台股叩關5萬點尚未達陣，所幸企業獲利延續上修趨勢、ETF買盤源源不絕挹注，即使拉回幅度有限，建議逢低分批布局。

永豐投顧總經理黃柏棠、台新投顧總經理黃文清指出，台積電第3季營收達到財測高標，多家內外資法人樂觀預期財報可望繳出亮麗成績單，若下周四法說會對公司財務數據指引及AI、半導體展望釋出令人驚豔看法，將可提振多頭信心，激勵台股重啟攻勢。

綜合蔡明彥、黃詣庭、黃柏棠、黃文清等看法，針對台積電法說會推演三大情境。其中，基本情境是第3季毛利率達財測上緣67%、第4季營收季增10%及毛利率指引66%至68%、今年資本支出落在640億美元上緣、AI展望持續樂觀、維持中長期半導體成長看法，大盤蓄勢再戰5萬點，發生機率80%。

樂觀情境則是台積電第3季毛利率高於67.5%、第4季營收季增13%至15%及毛利率指引高於68%、2026年美元營收成長上調到40%中段、2026年資本支出高於640億美元、AI展望更樂觀、調高中長期半導體成長預估，將激勵大盤震盪盤堅站穩5萬點，並持續上探高點，發生機率15%。

悲觀情境為台積電第3季獲利及毛利率僅符合財測、第4季營收季增率低於10%及毛利率指引低於66%、調降2026年營收成長率、調降今年資本支出、AI展望轉趨保守、調降中長期半導體成長預估，恐壓抑大盤回測月線、47,500點等支撐，但發生機率僅5%。

在台積電法說前夕，多家內外資機構法人搶先出具報告調升目標價，其中，樂觀派高喊上看4,000元，包括麥格理證券4,410元、花旗證券4,000元，瑞銀證券則喊3,650元。