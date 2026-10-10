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興櫃一周回顧／維格餅家飄香 周漲八成
台股集中市場加權指數周線連四紅，周線上漲1.7%或873點，8日收在49,313點；本周362家興櫃股呈現下跌家數多於上漲，但平均小漲0.5%，其中，將終止興櫃交易的維格餅家（2733）卻以超過八成的漲幅成為興櫃周漲幅王，周間甚至一度熔斷。
本周興櫃領漲股較為分散，分別為三檔生技醫療業、兩檔電子股，其餘五檔分散在觀光餐旅、綠能環保、化學工業、電機機械和其他各一檔。
漲幅前十強依序為維格餅家84.5%、聯致36.3%、合水先進35.9%、視航生醫28.4%、崇舜27.02%、鼎晉生技22.1%、元鈦科21.2%、敏成健康21.1%、盛復19.5%、新穎生醫18.3%。
其中，維格餅家公告指出因受台灣入境觀光政策及市場大環境影響，基於經營發展規劃及資源的最適配置考量，將自10月20日起終止興櫃交易，近日股價波動劇烈，股價在5日一度達暫停交易標準。
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