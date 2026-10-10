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一周熱門零股／0050、高息ETF 交投重心

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

本周台股盤勢呈創新高後壓回的走勢，投資人藉零股進場參與後市，其中，元大台灣50（0050）等指數型、高股息型ETF，與友達等大型權值股都為零股交投重心。

市場專家指出，從會議紀錄看來，聯準會官員評估年底再升息一次的可能性極高，若第4季地緣政治形勢惡化、就業市場形勢意外強勁，聯準會本輪升息循環更久、維持更長時間高利率環境的可能性隨之提高，後續變化將影響美股、台股行情走勢。

近一周零股交易
近一周零股交易

據CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為元大台灣50、聯電、友達、國巨*、凱基台灣TOP50、群益台灣精選高息、台積電、元大高股息、聯發科、主動統一台股增長，十檔標的交易量從2,754萬股至674萬股，高於上周的2,023萬股至561萬股。

法人機構表示，市場聚焦中東情勢發展，並持續關注美國長天期債券殖利率等變化，不過，隨IEA宣布釋放1億桶戰略儲油，短線有助油價趨向穩定，9月ISM製造業新訂單加速擴張，以及第3季財報季即將在本周由多家大型金融股領頭登場，預期美股延續強勢格局，後續變化將是台股、零股市場未來焦點。

ETF 權值股 零股

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