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就市論勢／ASIC、光通訊 可留意
盤面分析
台股8日下跌492點，以49,313點作收。研判台股10至11月將受惠於選前行情及美聯儲利率政策空窗，指數看法正向，再大跌空間有限，本益比維持在約18~19倍水準。
隨著AI相關投資需求持續增溫，台股企業獲利預估持續上修，帶動整體獲利水準再創新高，台股多頭行情看法不變。
投資建議外銷訂單與企業獲利預估持續上修，今年獲利年增率上看50%，其中AI相關企業可達60%，支撐台股多頭格局延續。
操作建議
持股水位可維持較高，搭配區間操作，若持有族群評價過高可適度調節，持股核心仍以半導體上游、電子零組件為主。看好先進製程、先進封裝代工產能仍供不應求，GB300整機櫃硬體成本較VR200大幅提升95%，台灣供應鏈可望受惠新一波商機。
持股建議增持ASIC客製化晶片、光通訊、ABF載板等，其中光通訊族群2027至2029年是能見度及成長性明確，台股相關上下游都有機會受惠。
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