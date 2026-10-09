就市論勢／ASIC、光通訊 可留意

台股本周在5萬點關前上演高檔震盪，5日大漲1,236點後，6日盤中最高來到49,968點，距5萬點僅31點，卻未能一舉攻克；8日更受到美債殖利率回升、美股走弱及權值股賣壓影響，單日大跌492點，收49,313點。值得注意的是，指數攻關未果之際，法人籌碼同步由買轉賣，資金則從部分高價AI股轉向記憶體、封測及高階材料，成為本周盤面最明顯的變化。

2026-10-10 01:09