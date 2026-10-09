法說旺季接力登場 法人卡位臻鼎-KY、南亞科等16檔第四季行情

上市櫃公司10月正式步入法說會密集期。繼光學龍頭大立光於8日率先登場後，連假過後將由記憶體大廠南亞科（12日）、PCB大廠臻鼎-KY（13日）接棒，15日更有備受全球矚目的晶圓代工龍頭台積電接力召開；10月下旬至11月初，穩懋、旺宏、力旺及台達電等重量級企業也將陸續公布營運展望。法人看好第四季旺季與產業復甦契機，本周已大舉進場布局，盤面資金積極湧入相關法說題材股。

在電子零組件與PCB族群方面，臻鼎-KY本周獲法人狂掃17,224張，高居法說概念股之冠，8日股價小幅回檔3元收在592元；受惠智慧型手機與消費性電子拉貨旺季，高階載板與車用出貨續旺，市場正高度聚焦13日法說會釋出的產能與接單動能。同族群被動元件廠光頡則獲法人買超14,156張，8日股價強攻大漲15.5元收在175元；車用及工控精密電阻需求持續回升，產品組合優化帶動股價展現強勁多頭氣勢。

半導體與封測族群表現同樣亮眼，南亞科本周獲法人大買15,148張，8日大漲18元收在532元；隨著記憶體庫存去化告段落、終端需求落底回溫，12日法說會將成為研判整體記憶體景氣變化的關鍵風向球。封測廠矽格本周也獲法人敲進4,816張，8日上漲5元至283元；受惠AI晶片與手機測試訂單增溫，稼動率看升，後續營運表現值得期待。

化合物半導體方面，台亞獲法人買超7,812張，8日股價大漲4.75元收在52.9元；公司積極布局第三代半導體及矽光子領域，轉型效益逐漸顯現，吸引買盤在14日法說前積極卡位。穩懋本周獲買超6,899張，8日收在581元；隨新機發表與Wi-Fi 7等射頻元件需求推進，營運走出谷底，23日法說會釋出的市場展望將成關鍵。電源巨擘台達電獲法人買超6,747張，8日收在1,965元；儘管11月3日才召開法說，但受惠AI伺服器電源與散熱技術長期優勢，長線買盤已提前進場卡位。

法人指出，時序進入第四季，市場焦點轉向各家大廠對未來營運展望與明年景氣指引。近期獲買盤重金卡位的個股多兼具產業落底反彈或受惠長期趨勢等利多，投資人可持續追蹤法說會公布的資本支出與接單能見度，逢震盪拉回時順勢擇優布局。