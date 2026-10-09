元大證券獲2026數位金融獎金質獎 主動預警守護客戶資產與市場信任

元大證券以「打造國際聯防與AI驅動的資安防護網」方案，榮獲「2026第六屆工商時報數位金融獎」之「數位資訊安全獎－安全組」金質獎。此次獲獎不僅肯定元大證券長期投入資訊安全治理與事件應變的成果，更展現公司將資安視為客戶信任與穩健營運的重要基礎，持續以具體行動提升數位金融服務的安全性與韌性。

元大證券自2022年設立獨立資安部門，採行風險導向之資安治理制度，推動重點不以符合規範為限，而是因應國內外政經情勢與威脅態勢，逐步強化企業資安監控、防護基礎及事件應變量能。2023年建置7×24資安監控中心（SOC），並逐年導入整合安全資訊與事件管理平台（SIEM）、資安協作應變系統（SOAR）及網路偵測與回應機制（NDR），持續提升威脅辨識及事件處理效率，並培育資安事件調查與應變專業能力。同時，元大證券將母公司資安量能延伸至海外子公司，透過一致性的監控與通報機制，落實資安管理標準，從監控技術、人才培育到國際聯防，逐步建構屬於元大證券的資安防護網。

在持續精進資安量能過程中，元大證券深刻體認，資安風險具有高度時間敏感性，且往往跨越國界與組織邊界。唯有更早掌握威脅趨勢與弱點情資，才能提前完成風險評估及緩解規劃，為營運爭取必要的應變空間。基於此一思維，元大證券推動資安由「被動防禦」轉向「主動預警」，並於2025年加入國際資安應變組織 FIRST，成為臺灣首家以證券公司身分加入的業者，亦為元大證券對事件應變能力進行制度化檢驗的重要歷程，進一步強化即時威脅與弱點情資之應處能力，深化跨組織協作與聯防韌性。

面對數位金融服務對外部資訊服務及雲端資源的依賴日益增加，元大證券亦將資訊服務供應鏈納入整體資安與營運持續管理制度。除持續維護ISO 27001資訊安全管理系統及ISO 22301營運持續管理制度外，並擴大供應商查核，且於營運持續演練中納入委外供應商實地備援切換，以檢視外部服務於異常情境下之持續運作能力。藉由將資安要求延伸至資訊服務供應鏈，元大證券由內部治理與技術防護進一步擴展至委外服務管理，持續強化數位金融服務的安全性、穩定性與營運韌性。

對元大證券而言，資訊安全不只是技術防線，更是守護客戶資產、維持市場信任及支持企業永續經營的重要承諾。此次獲獎，是對團隊多年來持續投入及跨單位協作成果的肯定。未來，元大證券將持續以風險導向治理為基礎，深化AI與自動化防禦應用，積極參與國際資安情資交流及事件應變合作，並期盼藉由自身經驗，帶動證券同業強化聯防與協作，共同提升臺灣證券市場的資安韌性。