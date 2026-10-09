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法人：台積電法說會15日登場 有助支撐台股高檔整理

中央社／ 台北9日電

美股漲跌互見，與台股關聯性高的費城半導體指數下挫442.43點，跌幅達3.39%，台指期夜盤下跌652點。法人表示，台積電將於10月15日召開線上法人說明會，將是下週市場重頭戲，市場預期可望釋出正面訊息，並支撐台股維持高檔整理。

英國金融時報（Financial Times）引述提供給OpenAI財務支持者的文件報導，截至9月底，OpenAI的年化營收約500億美元，低於先前傳出的700億美元水準。消息一出，引發AI相關族群股價走弱，AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）股價下挫2.94%，微軟（Microsoft）下跌逾1%，亞馬遜（Amazon）下挫逾2%。

美股主要指數8日多走跌。道瓊工業指數上漲51.77點，漲幅0.1%，表現相對強勢，標普500指數下跌36.41點，跌幅0.47%，那斯達克指數下跌345.35點，跌幅1.25%，費半指數下挫442.43點，跌幅達3.39%。

資深分析師王兆立說，觀察台股股王信驊股價，自9月22日的歷史高點21800元急遽滑落至10月8日收盤17485元，已回檔4315元，跌幅近2成。外資連3個交易日累計賣超台股新台幣955.53億元，投信和自營商也呈現賣多買少的局面，在指數逼近50000點大關之際，法人有減碼情況。

王兆立表示，台積電法說會將於10月15日登場，法人預期台積電可望釋出正面訊息，在輝達Vera Rubin新平台訂單以及2奈米先進製程需求強勁驅動下，台積電第4季營收可望延續成長趨勢，將再創歷史新高，全年美元營收增幅也將優於預期。

王兆立說，在卡位法說會行情的資金湧入下，可望支撐台積電股價及台股走勢，預期台股短期可望維持高檔整理。

王兆立表示，雲端服務供應商（CSP）微軟和Google母公司Alphabet等將於10月底陸續公布財報，相關營運展望、資本支出及現金流情況等料將牽動AI族群後續走向，將是台積電法說會後市場關注焦點。

法人 法說會 台股

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