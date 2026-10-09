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面板雙虎迎漲價行情？法人揭短期隱憂

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

全球顯示器品牌掀起漲價潮！飛利浦、AOC、宏碁（2353）、微星（2377）等品牌陸續調漲終端售價，中國三大面板廠也接力發出漲價函。法人指出，此波漲價主因上游零組件成本攀升，並非需求回溫，考量提前拉貨動能消退，預期短期終端需求仍疲弱，面板產業維持中立看法。

近期AOC、飛利浦（Philips）、LG Electronics、宏碁、微星、小米及HKC等顯示器品牌陸續調漲終端售價，涵蓋辦公、家用及電競等產品線。法人分析，主因上游PCB、T-Con、驅動IC及金屬靶材等零組件成本持續攀升，面板物料清單（BOM）成本年增幅擴大至2%至3%，加上康寧宣布自2026年第四季起調漲玻璃基板價格15%以上，推升面板供應鏈成本壓力。

法人表示，在成本上揚之際，京東方、TCL華星及惠科等中國三大面板廠近日陸續發布漲價函，並配合中國十一長假期間調整產能，積極推升面板報價。

整體上，此波漲價並非主要來自終端需求回溫，而是供應鏈成本上升所致，漲價效應正由上游零組件、面板一路傳導至終端產品。

法人考量，2026年上半年提前拉貨動能，加上終端售價調漲可能進一步壓抑購買意願，預期短期終端需求仍將疲弱。

另外，法人補充，台系面板廠長期面臨中國同業競爭及OLED滲透率提升等挑戰，目前正積極轉型以改善獲利，並運用多年累積的面板製程經驗與營運資本，布局高毛利的新興應用市場。

不過，新業務短期對獲利的貢獻仍有限，產業也須持續朝資產輕量化方向轉型，逐步擺脫過去仰賴經濟規模的營運模式，才能進一步凸顯新應用的獲利效益。因此，法人對面板產業維持中立看法。

面板雙虎 面板 漲價

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