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法人上修今、明年伺服器出貨量 首選12檔電子硬體供應鏈

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

雖然零組件供應偏緊，受惠人工智慧（AI）伺服器需求強勁，及伺服器組裝良率、生產效率持續改善，法人將2026年AI伺服器出貨量預估值上修至350 萬台，年增45%，並於 2027年進一步成長至520萬台，年增46%。

法人同時調高2026年、2027年通用伺服器出貨成長率分別達15%、18%，主要受惠於換機需求及推論型AI伺服器需求增加。

針對投資建議，法人首選鴻海（2317）、緯創、緯穎、奇鋐、台達電、台光電、金像電、欣興、川湖、嘉澤、健策及信驊等受惠ASIC AI訂單擴張，並兼具輝達（NVIDIA）GB、VR AI伺服器與通用伺服器出貨成長動能的供應商。

大型本國投顧分析，隨大型雲端服務供應商（CSP）持續擴建AI基礎設施並加大模型開發投資，以因應訓練、代理AI及推論AI強勁需求，加上2026至2027 年資本支出持續成長，預期AI伺服器與通用伺服器需求維持強勁成長。

除CSP、Neocloud業者是最主要需求來源外，市場預期，超大規模雲端業者（hyperscalers）AI伺服器資本支出水準，將自2025年至2030年預估成長至三倍以上。

隨新一代AI晶片陸續量產，將進一步帶動AI伺服器出貨量成長，法人推估，2027年輝達、超微、AWS Trainium、Google TPU供貨量將分別達900萬顆、168萬顆、306萬顆、910 萬顆，高於2026年的850萬顆、86萬顆、240萬顆、400 萬顆。

法人表示，輝達GB、VR NVL72機櫃預估2026年出貨量約6.9萬櫃，2027年增至8萬櫃，HGX平台出貨約15 萬櫃，雖然輝達仍為AI伺服器晶片主要供應商，但明年市占率可能下滑至50%以下。

相對而言，AWS、Google受惠市場對平價、客製化推論AI解決方案需求，將於 2026至2027年主導ASIC AI市場，且市占率持續提升。超微在AI伺服器處理器市場占有率擴增，但市占率仍將低於10%。

法人預估，AI伺服器占全球伺服器總出貨量比重將由2025年19%、2026年 23%，進一步提升至2027年約27%，持續推升台灣相關供應鏈成長動能。

此外，隨平台由 GB300升級至VR200，液冷散熱、電源供應、均熱片、印刷電路板、銅箔基板等關鍵零組件規格與內含價值可望進一步提升，各次產業龍頭廠商將持續成為AI趨勢主要受惠者。

伺服器 法人 供應鏈

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