台股第4季續攻 第3季台股基金績效冠軍經理人這麼看

台股第4季延續多頭攻勢，指數持續向5萬點關卡靠攏，第3季績效居前的台股基金多數也延續漲勢。統計第3季績效前十強基金，進入第4季短短四個交易日已有七檔漲幅超過7%，包括第3季績效冠軍的野村優質基金，以及野村鴻運、華南永昌永昌、野村中小、富邦精選五虎、野村積極成長及匯豐台灣精典基金，顯示前波績效領先基金進入第4季後仍維持一定動能。

台股第3季受到地緣政治、美國聯準會升息預期反覆及科技股評價偏高等因素干擾，指數震盪幅度加大，但績效前段班基金仍繳出亮眼報酬。野村優質基金第3季上漲14.54%居首，施羅德台灣樂活中小基金12.47%排名第二，元大台灣高股息優質龍頭基金（0056）12.10%居第三；野村鴻運、華南永昌永昌及野村中小基金報酬率也均超過10%，前十名第3季漲幅介於9.51%至14.54%。

野村優質基金經理人陳茹婷表示，雖然地緣政治、通膨及利率方向等變數仍可能干擾市場，但AI中長期成長趨勢並未改變，四大CSP 2027年資本支出預估上看1兆美元，加上企業獲利持續上修，AI基礎建設投資循環仍具支撐。第4季投資重點仍聚焦新一代AI平台出貨與規格升級，不過，期供應鏈缺料及零組件漲價，也使企業營運表現進一步分化，具技術門檻、定價能力及高毛利優勢的上游關鍵零組件與IC設計服務業者相對值得留意。

陳茹婷指出，隨台股位處高檔、資金輪動加快，選股應回到「基本面驗證」，聚焦月營收與獲利成長、訂單能見度，以及產品規格升級帶來的實際效益。企業能否持續將AI需求轉化為營收與獲利，將是後續個股表現能否延續的重要關鍵。