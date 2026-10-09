台股攻五萬賣壓重 為何中小型股卻狂飆？10大飆股揭盤面「兩個世界」

台股本周在大型權值股撐盤下，集中市場指數上漲837點、周漲1.73%，收49,313點，期間一度逼近5萬點；反觀櫃買指數則小跌0.05%至426點。不過，個股行情並未因此降溫，觀察本周上市櫃個股漲幅排行，前10名周漲幅全部超過26%，其中更有8檔來自櫃買市場，呈現指數與個股表現分化的格局。

台股本周十大飆股由中茂（5205）以46.05%漲幅居冠，映興（3597）大漲45.85%居次，冠西電（2466）也飆升40.78%，百一（6152）上漲33.76%，前4名周漲幅全數超過3成；大恭（4706）、宏捷科（8086）、浩鼎（4174）、鈺鎧（5228）、台星科（3265）及旭然（4556）則同步大漲逾26%。

值得注意的是，十大飆股雖然產業分散，但電子、半導體及光通訊相關題材仍是市場關注焦點，其中宏捷科與台星科的基本面成長題材相對明確。

宏捷科本周股價大漲28.33%，8日更亮燈漲停收154元。公司PA產品由中低階手機逐步切入陸系旗艦機型及韓系手機，並持續增加出貨品項及市占率，近期成長動能也擴及無人機PA，以及光通訊短距離應用的VCSEL產品，相關產品年增率達50%。法人並看好低軌衛星及磷化銦（InP）等光通訊應用，預期2027年上半年基本面可望逐步改善，吸引市場提前布局。

另一檔台星科本周大漲26.86%，8日同樣漲停收238.5元。台星科目前HPC產品營收占比約51%，因應AI客製化晶片（ASIC）需求強勁，今年資本支出提高至134.27億元，擴充晶圓測試、最終測試及封裝設備。

台星科先進封裝布局也同步推進，2奈米產品已完成認證，55×55毫米FCBGA產品量產，並進一步布局100×100毫米以上大尺寸封裝，同時與客戶推進2.5D、CoWoS相關製程；明年也將擴充CoWoS、AI高階晶片最終測試及系統級測試（SLT），並切入EIC、PIC晶圓測試，搶攻矽光子商機。母公司矽格則預期2027年光通訊營收倍數成長，AI等高階產品營收占比目標突破三成。

整體來看，本周台股呈現「大盤強、櫃買平、個股熱」的特色，雖然櫃買指數未明顯走強，卻有多檔中小型股單周大漲逾2成，顯示資金並非全面撤離中小型股，而是持續鎖定具產業題材及基本面成長潛力的個股輪動。