股后最慘一周！台股衝5萬 10檔反被血洗 川湖為何也撐不住？

台股本周未能一舉站上5萬點，但仍上漲837點，收在49,313點，漲幅1.72%。統計本周跌幅前十名，股后川湖意外名列跌幅第十名，周跌幅12.6%，收10,615元。川湖9月營收44.64億元，月減30.9%，中止連續六個月營收創新高走勢，股價也反應激烈，連續兩根跌停板。

台股本周（10月5日至8日）跌幅前十名個股出爐，巨虹（8084）以33.94%的跌幅居冠，耀穎（7772）下跌27.42%居次，百達-KY（2236）下跌24.09%排名第三；東森（2614）、綠河-KY（8444）跌幅也分別達20.26%、19.77%。其餘依序為桂田文創（4806）下跌16.04%、星雲（8047）下跌13.76%、豪勉（6218）下跌13.04%、中華化（1727）下跌13.01%，以及川湖（2059）下跌12.6%。

其中，巨虹、耀穎、百達-KY及東森等四檔個股，單周跌幅均超過兩成；高價股川湖也擠進跌幅榜前十名，8日收在10,615元。

川湖9月營收降至44.64億元，月減30.9%，川湖說明，主因7、8月有急單效應，包括大型雲端服務供應商（CSP）與AI新型雲端服務商（Neocloud）等業者，都集中在這兩個月拉貨；9月急單結束後，單月營收回歸到6月的44億元正常水準，但年增率仍然將近兩倍。

法人指出，CPU、儲存、網通、LPX 與電源機櫃等客製化獨立機櫃設計需求，將持續帶動川湖營收成長，預估川湖在GB/VR與ASIC AI 伺服器滑軌市占率超過80%，且於客製化機櫃領域的市占將更高。