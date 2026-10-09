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台股三利多支撐 中長線有戲

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

台股挑戰5萬點大關雖暫受連假前獲利落袋賣壓影響，凱基、統一等本土投顧法人認為，5萬點並非本波多頭終點，反而是下一階段行情的起點。

在企業獲利強勁成長、聯準會緩升息循環評價有撐、內資ETF長線資金活水等三大利多支柱加持下，台股明年上半年前有望上看55,000點。

法人建議，面對節後高檔震盪，操作宜秉持「重個股、輕指數、汰弱留強」原則，優先卡位輝達Vera Rubin機櫃供應鏈的水冷散熱與高功率電源股、雲端大廠推動的AI ASIC股，以及第4季具漲價題材的ABF、CCL關鍵零組件，逢拉回測試均線皆為分批布局良機。

台股三大利多之一是基本面。法人分析，AI應用正由大型語言模型訓練全面擴散至推論運算及AI代理，帶動相關供應鏈獲利進入長線擴張循環，預估台股企業盈餘在2026年至2028年間將維持高雙位數成長，今、明年盈餘動能續強，以未來兩年平均本益比20倍的合理評價區間推算，台股可挑戰5.5萬點。

其次，目前種種跡象看來，聯準會利率政策偏向緩升息循環，而非過去激進緊縮。

經驗顯示，緩步調整下，美股與台股後市表現多屬穩健；加上台股先前已於7月提前完成約15％的本益比修正，市場對升息衝擊具備充足抵禦力。

第三是資金面，今年來台股ETF每月平均挹注台股約1,300億元資金，帶動投信連續八個月站在買方，形成長期穩定的鎖碼結構。

凱基 台股 聯準會

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