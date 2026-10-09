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台股外資連三賣套現千億…熱錢節前出走 大盤本周攻50K功敗垂成

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導
台股受外資國慶連假前連三賣，變現近千億元衝擊。記者胡經周／攝影
台股受外資國慶連假前連三賣，變現近千億元衝擊。記者胡經周／攝影

台股外資國慶連假前連三賣，變現近千億元衝擊，本周攻5萬點功敗垂成，昨（8）日再跌492點收49,313點，成交量進一步萎縮至9,245億元，惟周線仍漲837點，連四紅。法人表示，節後能否重啟攻勢，關鍵在於成交量能，若能出現1.2兆元以上攻擊量，多頭仍可為。

國慶連假前夕，法人籌碼呈現「外資出走、公股與投信護盤」對峙局面。外資昨賣超758.5億元，連三賣，累計賣超955.5億元；自營商賣超187.3億元、連二賣；投信則轉向力挺台股，買超46.8億元終止連三賣。國家隊八大公股行庫更砸下142.4億銀彈進場護盤，連三買。

10月以來外資動向與加權指數走勢
10月以來外資動向與加權指數走勢

統一投顧董事長黎方國、凱基投顧董事長朱晏民、台新投顧總經理黃文清等專家指出，本周大盤呈現「先強後弱、衝高遇阻」格局，回顧台指期本周數度越過5萬點大關，然而，現貨市場的集中市場加權指數連三天挑戰5萬點整數大關未果，最高達49,968點僅差一步之遙，使得5萬點心理關卡轉化為實質技術面套牢反壓，獲利了結與長假避險賣壓同步湧出。

台股後市焦點
台股後市焦點

美國10年期公債殖利率一度攀升5.36%，利率感敏型成長股與半導體股承壓，台股昨日電子股、金融股獲利調節賣壓出籠，指數一度下挫616點、探49,189點，終場失守5日線49,426點，下跌0.9%，收在49,313點。整體而言，市場逢長假變現心理濃厚，追價意願轉趨保守。

法人分析，台股仍屬急行軍後的健康修正，台積電（2330）昨跌35元收2,550元，失守5日線，只要10月5日跳空缺口未封閉，多頭架構仍在。

台股 外資 國慶

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台股蓄勢挑戰5萬點大關，今年來漲幅高居亞股第一。統計台股前三季漲幅達65.5%，但台股ETF及共同基金績效更強，多數遠勝大盤，尤其台股基金多達39檔漲幅超過100%，其中有兩檔報酬率甚至跑贏全部的二倍槓桿ETF。

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台股本周在大型權值股撐盤下，集中市場指數上漲837點、周漲1.73%，收49,313點，期間一度逼近5萬點；反觀櫃買指數則小跌0.05%至426點。不過，個股行情並未因此降溫，觀察本周上市櫃個股漲幅排行，前10名周漲幅全部超過26%，其中更有8檔來自櫃買市場，呈現指數與個股表現分化的格局。

股后最慘一周！台股衝5萬 10檔反被血洗 川湖為何也撐不住？

台股本周未能一舉站上5萬點，但仍上漲837點，收在49,313點，漲幅1.72%。統計本周跌幅前十名，股后川湖意外名列跌幅第十名，周跌幅12.6%，收10,615元。川湖9月營收44.64億元，月減30.9%，中止連續六個月營收創新高走勢，股價也反應激烈，連續兩根跌停板。

台股三利多支撐 中長線有戲

台股挑戰5萬點大關雖暫受連假前獲利落袋賣壓影響，凱基、統一等本土投顧法人認為，5萬點並非本波多頭終點，反而是下一階段行情的起點。

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