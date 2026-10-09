台股外資連三賣套現千億…熱錢節前出走 大盤本周攻50K功敗垂成

台股受外資國慶連假前連三賣，變現近千億元衝擊，本周攻5萬點功敗垂成，昨（8）日再跌492點收49,313點，成交量進一步萎縮至9,245億元，惟周線仍漲837點，連四紅。法人表示，節後能否重啟攻勢，關鍵在於成交量能，若能出現1.2兆元以上攻擊量，多頭仍可為。

國慶連假前夕，法人籌碼呈現「外資出走、公股與投信護盤」對峙局面。外資昨賣超758.5億元，連三賣，累計賣超955.5億元；自營商賣超187.3億元、連二賣；投信則轉向力挺台股，買超46.8億元終止連三賣。國家隊八大公股行庫更砸下142.4億銀彈進場護盤，連三買。

10月以來外資動向與加權指數走勢

統一投顧董事長黎方國、凱基投顧董事長朱晏民、台新投顧總經理黃文清等專家指出，本周大盤呈現「先強後弱、衝高遇阻」格局，回顧台指期本周數度越過5萬點大關，然而，現貨市場的集中市場加權指數連三天挑戰5萬點整數大關未果，最高達49,968點僅差一步之遙，使得5萬點心理關卡轉化為實質技術面套牢反壓，獲利了結與長假避險賣壓同步湧出。

台股後市焦點

美國10年期公債殖利率一度攀升5.36%，利率感敏型成長股與半導體股承壓，台股昨日電子股、金融股獲利調節賣壓出籠，指數一度下挫616點、探49,189點，終場失守5日線49,426點，下跌0.9%，收在49,313點。整體而言，市場逢長假變現心理濃厚，追價意願轉趨保守。

法人分析，台股仍屬急行軍後的健康修正，台積電（2330）昨跌35元收2,550元，失守5日線，只要10月5日跳空缺口未封閉，多頭架構仍在。