39檔台股基金漲逾100% 前三季績效前二名分別達160%、145%

台股蓄勢挑戰5萬點大關，今年來漲幅高居亞股第一。統計台股前三季漲幅達65.5%，但台股ETF及共同基金績效更強，多數遠勝大盤，尤其台股基金多達39檔漲幅超過100%，其中有兩檔報酬率甚至跑贏全部的二倍槓桿ETF。

據CMoney資料統計，台股ETF今年前三季績效中，以群益臺灣加權正2（00685L）大漲139.9%最強悍，其餘三檔正2 ETF的漲幅也都超過136.3%，全都大幅打敗加權指數同期間的65.5%漲幅。

今年來台股基金漲幅前十名

漲幅第五名的ETF為兆豐台灣晶圓製造漲130.4%，這也是表現最強的原型ETF。漲幅第六到第十名依次為台新臺灣IC設計、野村臺灣新科技50、中信關鍵半導體、富邦台灣半導體、群益半導體收益，也都是半導體相關ETF，漲幅都超過105%。

台股ETF表現已經讓投資人笑呵呵，不過，台股共同基金績效更勝一籌。理柏統計，今年前三季，以施羅德台灣樂活中小基金狂漲160.5%最強，其次是元大台灣高股息優質龍頭基金強漲145.9%。這兩檔基金報酬率甚至打敗正2 ETF，突顯選股功力的重要。

今年前三季漲幅第三到第十名的台股基金依序為元大經貿、元大高科技、元大多多、統一中小、聯博大利、野村鴻運、野村中小、統一龍馬，漲幅都超過121%。

檢視整體133檔台股基金績效，今年前三季平均漲91%，大幅打敗大盤的65.5%；且39檔基金交出100%以上漲幅，比重接近三成，十分驚人；只有12檔基金績效不如大盤，占比約9%。

今年台股震盪幅度不小，特別考驗選股功力。即使是同樣類型的基金，績效也可能天差地別。以高股息及中小基金為例，最強的漲幅是大盤的兩倍，最弱的略勝於大盤。在績效落後大盤的基金中，基金名稱不乏「科技」或「高科技」。

台股基金優秀經理人及操盤團隊愈來愈多，主動式ETF去年開放以來，正好提供這些優秀經理團隊有更多發揮的空間。例如，統一、復華、群益、第一金等投信，都有共同基金經理人來負責主動式ETF。

展望後市，施羅德投信台股投資團隊認為，AI產業發展將持續帶動新一輪產業升級與資本支出循環，但受惠企業未必完全相同。在產業快速變化與個股分化愈趨明顯的環境下，主動選股的重要性將持續提升。