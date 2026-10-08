永冠下市倒數！證交所公告：11月18日終止上市

台灣證券交易所表示，永冠-KY（1589）股票將於11月18日終止上市暨停止公開發行。

證交所指出，永冠能源科技集團有限公司前因未依法令規定期限公告申報2025年度財報，核有本公司營業細則第50條之3第1項第1款規定之情事，經本公司公告自2026年4月7日起，停止其上市有價證券在證券集中交易市場買賣。前開停止買賣期間至10月7日已屆滿6個月，核有同細則第50條之3第3項第6款應終止其有價證券上市情事，爰經證交所公告其有價證券自11月18日起終止上市暨停止公開發行。

依同細則第50條之3第4項規定，永冠經證交所公告其上市有價證券終止上市而尚未實施，倘於實施日至少8個營業日（2026年11月6日零時）前，補行公告申報上開未依期限檢送之2025年度財務報告，且無同細則第50條之3第3項其他各款規定情事，並檢具相關事證向證交所提出申請者，證交所得公告免除其終止上市之實施。