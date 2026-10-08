快訊

諾貝爾獎得主安卡森自介短得驚人 出版社：她本身就是一個文學現象

官司落幕！救國團被認定是國民黨附隨組織 56.1億資產確定凍結

諾貝爾獎得主安卡森自介短得驚人 出版社：她本身就是一個文學現象

聽新聞
0:00 / 0:00

永冠下市倒數！證交所公告：11月18日終止上市

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
台灣證券交易所表示，永冠-KY（1589）股票將於11月18日終止上市暨停止公開發行。 台灣證券交易所提供
台灣證券交易所表示，永冠-KY（1589）股票將於11月18日終止上市暨停止公開發行。 台灣證券交易所提供

台灣證券交易所表示，永冠-KY（1589）股票將於11月18日終止上市暨停止公開發行。

證交所指出，永冠能源科技集團有限公司前因未依法令規定期限公告申報2025年度財報，核有本公司營業細則第50條之3第1項第1款規定之情事，經本公司公告自2026年4月7日起，停止其上市有價證券在證券集中交易市場買賣。前開停止買賣期間至10月7日已屆滿6個月，核有同細則第50條之3第3項第6款應終止其有價證券上市情事，爰經證交所公告其有價證券自11月18日起終止上市暨停止公開發行。

依同細則第50條之3第4項規定，永冠經證交所公告其上市有價證券終止上市而尚未實施，倘於實施日至少8個營業日（2026年11月6日零時）前，補行公告申報上開未依期限檢送之2025年度財務報告，且無同細則第50條之3第3項其他各款規定情事，並檢具相關事證向證交所提出申請者，證交所得公告免除其終止上市之實施。

證交所 下市 永冠-KY 財報

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

主動安聯亞半導體 ETF 於10月13日掛牌交易 得辦理融資融券

IFRS永續揭露準則第三階段接軌啟動 導入計畫宣導會自10月21日登場

正確申報進口貨物完稅價格 基隆關：善用估價預先審核

散熱大廠奇鋐爆內線交易！調查局搜索約談5人 大陸子公司董座100萬交保

相關新聞

台股大跌近500點…原來是這個訊號現蹤！法人這樣看台股後市

台股8日在外資賣超758.5億元的衝擊下，指數開低震盪收低，終場大跌492點、收49,313點，跌破5日均線。其中市場高度矚目的是，KD指標正式於80以上高檔「死亡交叉向下」，預示行情承壓整理的機會大增。

永冠下市倒數！證交所公告：11月18日終止上市

台灣證券交易所表示，永冠-KY（1589）股票將於11月18日終止上市暨停止公開發行。

台積電（2330）9月營收5118億！專家揭「印鈔能力」：每分鐘賺600萬？

台積電9月營收達5118億元，年增54.6%再破5千億；專家指月營業利益逾一資本額，營運與配息增速可望提高。

紡織股第3季旺！冠星創歷史新高 振大環球創同期高

紡織股第3季營收創高。冠星-KY（4439）8日公布9月營收8.59億元、年增37.85%，第3季營收創單季歷史新高；振大環球（4441）9月營收6.5億元，雖年減20.66%，第3季營收仍創同期新高。冠星前三大客戶排名出現洗牌，GAP集團躍居最大客戶，新增美系客戶出貨也持續放量；振大環球則看好第3季毛利率維持高檔，帶動單季獲利成長。

誠研子公司董事長異動 延遲重訊遭證交所開罰

台灣證券交易所表示，針對誠研（3494）違反重大訊息規定，處以新台幣5萬元違約金。

證交所「校園證券投資智慧王」競賽 總獎金逾80萬元、冠軍可奪12萬元

為持續深化校園投資人教育，協助年輕世代建立正確的投資觀念與風險意識，台灣證券交易所舉辦第23屆「校園證券投資智慧王」競賽活動，即日起開放全國大專院校學生組隊報名。本屆總獎金超過80萬元，總決賽冠軍隊伍可獨得12萬元獎金，歡迎不同科系學生跨域組隊，以投資知識一較高下！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。