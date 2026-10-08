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IFRS永續揭露準則第三階段接軌啟動 導入計畫宣導會自10月21日登場

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

因應第三階段上市上櫃公司將自117年起接軌IFRS永續揭露準則，台灣證券交易所偕同證券櫃檯買賣中心台灣期貨交易所及台灣集中保管結算所辦理「115年度IFRS永續揭露準則導入計畫宣導會」，於台北、新竹、台中及高雄舉辦4場宣導課程，首場將於115年10月21日登場，歡迎第三階段上市上櫃公司及實收資本額未達20億元之公司踴躍報名，以掌握最新政策方向及實務導入重點。

金融監督管理委員會於115年9月23日修正「我國接軌IFRS永續揭露準則及政策藍圖」，限縮第三階段適用永續準則之對象，由原本為實收資本額未達50億元之上市上櫃公司，調整為實收資本額達20億元以上但未達50億元之非金融保險業、實收資本額未達20億元惟屬環境部公告應盤查登錄及查驗對象，及實收資本額未達50億元之金融保險業，並就揭露內容、確信規定及申報期限等構面新增多項過渡措施，在維持永續資訊揭露品質同時，適度衡平企業的接軌成本及投資人或利害關係人的資訊需求。

證交所表示，本次宣導會將邀請主管機關證期局代表說明最新政策調整方向，並邀請四大會計師事務所專家從實務角度協助第三階段公司建立IFRS永續揭露準則之基礎觀念，進一步說明導入計畫時程及各階段應執行步驟，並輔以IFRS S2揭露範例，協助公司掌握永續專章編製作業之整體流程。期透過本次宣導活動，協助上市上櫃公司在既有永續揭露基礎上，進一步強化永續相關風險與機會之辨識、管理及資訊揭露，穩健推動準則接軌並提升永續競爭力。

本次宣導會將自115年10月12日上午9時起開放網路報名，請至「接軌IFRS永續揭露準則專區」網站（https://isds.tpex.org.tw）之「最新消息／活動訊息」項下，點選「115年度IFRS永續揭露準則導入計畫宣導會」進行報名作業。

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