IFRS永續揭露準則第三階段接軌啟動 導入計畫宣導會自10月21日登場

因應第三階段上市上櫃公司將自117年起接軌IFRS永續揭露準則，台灣證券交易所偕同證券櫃檯買賣中心、台灣期貨交易所及台灣集中保管結算所辦理「115年度IFRS永續揭露準則導入計畫宣導會」，於台北、新竹、台中及高雄舉辦4場宣導課程，首場將於115年10月21日登場，歡迎第三階段上市上櫃公司及實收資本額未達20億元之公司踴躍報名，以掌握最新政策方向及實務導入重點。

金融監督管理委員會於115年9月23日修正「我國接軌IFRS永續揭露準則及政策藍圖」，限縮第三階段適用永續準則之對象，由原本為實收資本額未達50億元之上市上櫃公司，調整為實收資本額達20億元以上但未達50億元之非金融保險業、實收資本額未達20億元惟屬環境部公告應盤查登錄及查驗對象，及實收資本額未達50億元之金融保險業，並就揭露內容、確信規定及申報期限等構面新增多項過渡措施，在維持永續資訊揭露品質同時，適度衡平企業的接軌成本及投資人或利害關係人的資訊需求。

證交所表示，本次宣導會將邀請主管機關證期局代表說明最新政策調整方向，並邀請四大會計師事務所專家從實務角度協助第三階段公司建立IFRS永續揭露準則之基礎觀念，進一步說明導入計畫時程及各階段應執行步驟，並輔以IFRS S2揭露範例，協助公司掌握永續專章編製作業之整體流程。期透過本次宣導活動，協助上市上櫃公司在既有永續揭露基礎上，進一步強化永續相關風險與機會之辨識、管理及資訊揭露，穩健推動準則接軌並提升永續競爭力。

本次宣導會將自115年10月12日上午9時起開放網路報名，請至「接軌IFRS永續揭露準則專區」網站（https://isds.tpex.org.tw）之「最新消息／活動訊息」項下，點選「115年度IFRS永續揭露準則導入計畫宣導會」進行報名作業。