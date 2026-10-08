就市論勢／ABF、記憶體 打聚光燈

盤勢分析

台股在高檔震盪之際，市場主要變數逐漸由資金與題材面，轉向利率與企業獲利之間的拉鋸。美國公債殖利率可能較長時間維持高檔，持續對股票評價形成壓力。不過，目前企業獲利預估仍持續上修，尤其AI相關產業成長動能突出，有助股市消化部分估值下修壓力。

展望第4季，多項AI新產品陸續進入量產與放量階段，包括雲端服務業者自研晶片及新一代運算平台，相關供應鏈營收貢獻可望逐步顯現，短期基本面仍偏正向。

投資建議

AI仍是目前成長最明確的投資主軸，相較其他產業更具能力抵禦高利率造成的估值下修壓力。產業布局可關注先進製程與封裝、ASIC、PCB、CCL、ABF、記憶體及AI零組件等供應鏈；此外，在市場波動加大下，亦可留意基本面佳、具較高股息殖利率的個股，兼顧成長與收益。

值得注意的是，AI產業快速發展也伴隨供應鏈變化，下一代產品規格、材料採用及出貨時程仍可能反覆調整，加上資料中心面臨缺人、缺電與缺水等建設瓶頸，短期訂單遞延情況與個股波動可能增加。

因此，股價漲多後更應回歸實際訂單、營收與獲利表現，不宜僅因短期題材追高，也不宜因市場快速輪動而頻繁換股。第4季應優先布局獲利成長能夠抵禦評價壓縮、訂單能見度高且中長期競爭優勢明確的企業，同時持續留意公債殖利率、AI供應鏈瓶頸及政策變化。