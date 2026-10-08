快訊

諾貝爾獎得主安卡森自介短得驚人 出版社：她本身就是一個文學現象

官司落幕！救國團被認定是國民黨附隨組織 56.1億資產確定凍結

諾貝爾獎得主安卡森自介短得驚人 出版社：她本身就是一個文學現象

聽新聞
0:00 / 0:00

台股大跌近500點…原來是這個訊號現蹤！法人這樣看台股後市

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
台股8日在外資賣超758.5億元的衝擊下，指數開低震盪收低，終場大跌492點、收49,313點，跌破5日均線。中央社
台股8日在外資賣超758.5億元的衝擊下，指數開低震盪收低，終場大跌492點、收49,313點，跌破5日均線。中央社

台股8日在外資賣超758.5億元的衝擊下，指數開低震盪收低，終場大跌492點、收49,313點，跌破5日均線。其中市場高度矚目的是，KD指標正式於80以上高檔「死亡交叉向下」，預示行情承壓整理的機會大增。

這波台股多頭走勢，自9月中旬觸底反彈以來，隨三大法人同步買超力挺，加上投資人偏多買盤不斷湧現，帶動指數一路震盪盤堅，屢屢創下歷史新高。正當市場樂觀預期行情將突破5萬大關之際，多頭攻勢卻嘎然而止。

對於台股後市，法人指出，從基本面來看，已有越來越多的機構法人預期在AI需求的爆發下，上市櫃公司今年的企業獲利年增率將上調至七成以上水準，如野村投信、群益投顧、台新投顧、元大投顧等均超過70%。

加上後續還有台積電（2330）法說、預期將釋出正向利多，且11月美台也將各有選舉登場，使得台股中長線站上5萬點整數大關已無疑義，甚至不少機構法人預期今年底前行情將有機會攀上53K、甚至55K大關等。

不過短線上，由於台股二次強攻50K關卡均僅差臨門一角、功敗垂成，因此在「一鼓作氣、再而衰、三而竭」下，引動不少短線交易的投資人開始逢高獲利了結，甚至部分波段交易的投資人也開始拔檔出場，因而使得行情承壓。

更不妙的是，台股技術指標KD已於8日正式出現「死叉向下」的訊號，且根據機率密度函數換算，「短線」指數下跌機率，7日高達95%，即便8日下跌近500點，後市下跌的機率也還高達逾八成。

因此法人建議，台股短線「承壓」，在拉回整理的機率不低下，操作宜轉謹慎保守，不過對於中長線的投資人而言，這波回檔修正反而是一次汰弱留強、逢低布局的好時機，等同是行情直衝5萬點大關前，最後一波上車的機會已現蹤。

台股 法人 外資

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台股下一關 攻向52,500

台股多空激戰！短線鬆動 三大法人全站賣方

台指期 有望震盪向上

台股挑戰5萬點大關 00981A盤中勁揚近4%、近半年股價漲幅稱冠

相關新聞

台股大跌近500點…原來是這個訊號現蹤！法人這樣看台股後市

台股8日在外資賣超758.5億元的衝擊下，指數開低震盪收低，終場大跌492點、收49,313點，跌破5日均線。其中市場高度矚目的是，KD指標正式於80以上高檔「死亡交叉向下」，預示行情承壓整理的機會大增。

永冠下市倒數！證交所公告：11月18日終止上市

台灣證券交易所表示，永冠-KY（1589）股票將於11月18日終止上市暨停止公開發行。

台積電（2330）9月營收5118億！專家揭「印鈔能力」：每分鐘賺600萬？

台積電9月營收達5118億元，年增54.6%再破5千億；專家指月營業利益逾一資本額，營運與配息增速可望提高。

紡織股第3季旺！冠星創歷史新高 振大環球創同期高

紡織股第3季營收創高。冠星-KY（4439）8日公布9月營收8.59億元、年增37.85%，第3季營收創單季歷史新高；振大環球（4441）9月營收6.5億元，雖年減20.66%，第3季營收仍創同期新高。冠星前三大客戶排名出現洗牌，GAP集團躍居最大客戶，新增美系客戶出貨也持續放量；振大環球則看好第3季毛利率維持高檔，帶動單季獲利成長。

誠研子公司董事長異動 延遲重訊遭證交所開罰

台灣證券交易所表示，針對誠研（3494）違反重大訊息規定，處以新台幣5萬元違約金。

證交所「校園證券投資智慧王」競賽 總獎金逾80萬元、冠軍可奪12萬元

為持續深化校園投資人教育，協助年輕世代建立正確的投資觀念與風險意識，台灣證券交易所舉辦第23屆「校園證券投資智慧王」競賽活動，即日起開放全國大專院校學生組隊報名。本屆總獎金超過80萬元，總決賽冠軍隊伍可獨得12萬元獎金，歡迎不同科系學生跨域組隊，以投資知識一較高下！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。