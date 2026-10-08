台股大跌近500點…原來是這個訊號現蹤！法人這樣看台股後市

台股8日在外資賣超758.5億元的衝擊下，指數開低震盪收低，終場大跌492點、收49,313點，跌破5日均線。其中市場高度矚目的是，KD指標正式於80以上高檔「死亡交叉向下」，預示行情承壓整理的機會大增。

這波台股多頭走勢，自9月中旬觸底反彈以來，隨三大法人同步買超力挺，加上投資人偏多買盤不斷湧現，帶動指數一路震盪盤堅，屢屢創下歷史新高。正當市場樂觀預期行情將突破5萬大關之際，多頭攻勢卻嘎然而止。

對於台股後市，法人指出，從基本面來看，已有越來越多的機構法人預期在AI需求的爆發下，上市櫃公司今年的企業獲利年增率將上調至七成以上水準，如野村投信、群益投顧、台新投顧、元大投顧等均超過70%。

加上後續還有台積電（2330）法說、預期將釋出正向利多，且11月美台也將各有選舉登場，使得台股中長線站上5萬點整數大關已無疑義，甚至不少機構法人預期今年底前行情將有機會攀上53K、甚至55K大關等。

不過短線上，由於台股二次強攻50K關卡均僅差臨門一角、功敗垂成，因此在「一鼓作氣、再而衰、三而竭」下，引動不少短線交易的投資人開始逢高獲利了結，甚至部分波段交易的投資人也開始拔檔出場，因而使得行情承壓。

更不妙的是，台股技術指標KD已於8日正式出現「死叉向下」的訊號，且根據機率密度函數換算，「短線」指數下跌機率，7日高達95%，即便8日下跌近500點，後市下跌的機率也還高達逾八成。

因此法人建議，台股短線「承壓」，在拉回整理的機率不低下，操作宜轉謹慎保守，不過對於中長線的投資人而言，這波回檔修正反而是一次汰弱留強、逢低布局的好時機，等同是行情直衝5萬點大關前，最後一波上車的機會已現蹤。