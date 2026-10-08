台積電（2330）9月營收5118億！專家揭「印鈔能力」：每分鐘賺600萬？

全民最愛股－台積電（2330），公布了最新9月份的營收金額，超出各界預期、再度站上5,000億元大關，達到5,118億元，雖然比8月份微幅衰退0.6％，但是法人、投資人看的營收成長數字是年增率，高達54.6％，比8月份的53.3％年增率還高出1.3個百分點，代表台積電今年的業績的確穩穩地走在成長的軌道上。

不過，光看營收金額的成長還不夠，台積電的獲利有沒有跟上營收的成長，才是外界更關心的卄事。

雖然台積電的第3季法說會要等到10月15日才會召開，但是從已經公布的第三季每個月營收數字來看，幾乎可以確定台積電「每個月賺一個資本額」的時代已經來臨！

每個月EPS 達10元以上

此話怎講？現在台積電的資本額是2,593億元，8月、9月份的營收金額都能穩穩地達到5,100多億元的水準，也就是一個月就可以做到近2個資本額的生意。

再根據台積電在第二季法說會上，對於第三季的營業利益率預計介於56～58%之間，換言之，台積電一個月就可以賺進超過一個資本額的營業利益（5,118億元 X 中間值57％＝1.1倍的2,593億元資本額）。

講到這裡，很多人可能不知道：台積電一個月賺進一個資本額，了不起的地方在哪裡？這代表了什麼意義呢？至少包括以下四大意義：

一、獲利能力比CSP穩當

正值全球投資人都在關注各大雲端供應商（CSP）砸大錢發展AI來淘金、何時才能回本？做鏟子的台積電卻早已經先行大賺、特賺，股價當然就會長期被各界看好囉！

二、印鈔能力就是股漲能力

別家公司一個月賺一個資本額，或許沒什麼特別，但是資本額高達2,593億元的台積電，等於一天就淨賺87億元，每一分鐘就賺進600萬元，這種印鈔能力，法人、投資人有誰不愛呢？因為印鈔能力就是股價上漲的能力。

三、營運持續成長

更何況台積電的營運成長還在持續下去，因為每一季營收、毛利率、營益率都穩穩成長中，而且今年就有19座廠房正在興建，明年還有至少13座新廠準備動工。所以現在的台積電一個月賺一個資本額只是剛開始，以後就是「一個月賺兩個資本額」了。

四、配息增速可望提高

最後，台積電賺了這麼多錢，配息金額也一定會快速增加，因為台積電的財務長有說過：賺來的錢不會買回公司的庫藏股，直接發給股東是最好的方式。

只不過，台積電未來要蓋這麼多的新工廠，所以配給股東的錢應該也不會成長得太快，但是應該會比現在更快一點啦！

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