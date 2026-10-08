紡織股第3季旺！冠星創歷史新高 振大環球創同期高

紡織股第3季營收創高。冠星-KY（4439）8日公布9月營收8.59億元、年增37.85%，第3季營收創單季歷史新高；振大環球（4441）9月營收6.5億元，雖年減20.66%，第3季營收仍創同期新高。冠星前三大客戶排名出現洗牌，GAP集團躍居最大客戶，新增美系客戶出貨也持續放量；振大環球則看好第3季毛利率維持高檔，帶動單季獲利成長。

短纖布料大廠冠星9月營收延續旺季出貨動能，帶動第3季營收24.74億元、年增29.8%。公司因應既有客戶明年訂單成長，將持續擴充越南廠產能，並往下游成衣垂直整合，擴大接單空間。

冠星董事長林錦茂表示，公司深化與國際品牌共同開發，協助客戶縮短決策與開發周期，相關策略已見成效。今年GAP、Adidas、PUMA等前三大客戶訂單穩定成長，且新增美系客戶Old Navy、AEO出貨持續放量，挹注今年以來業績屢創新高。

客戶結構方面，GAP集團下單量成長動能強勁，營收占比升至約39%，超車原占比逾三成的Adidas，成為最大客戶。既有大客戶訂單成長，加上新客戶出貨放量，成為冠星業績攀高的重要動能。

林錦茂指出，資本支出聚焦在越南廠產能。越南廠目前單月產能雖已擴充至300萬磅，但仍不足以因應既有客戶明年需求，加上往下游成衣垂直整合、客戶版圖從歐美延伸至日系板塊的策略進展順利，依目前與客戶洽談的訂單排程，對明年展望正向。

成衣製造大廠振大環球第3季營收24.42億元、年增8.15%，累計前九月營收62.32億元、年增9.65%。公司表示，今年持續以提升營運品質及獲利能力為重要方向，除營收維持穩健外，透過產品組合優化、生產效率提升及供應鏈管理等措施，今年整體毛利率較去年提高，預期第3季毛利率將維持高檔水準，可望優於第2季，帶動單季獲利表現。

展望後市，振大環球指出，目前已陸續與主要客戶展開明年度訂單洽談，客戶對產品開發及後續訂單規劃維持正向。公司將持續深化與核心客戶合作，運用越南、馬達加斯加等全球生產布局，依客戶訂單彈性調配產能，透過快速開發、彈性製造及供應鏈整合，持續提升生產效率，為明年度營運布局做好準備。