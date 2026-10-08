巴逆逆喊想賣國巨！郭哲榮急喊「別賣、可以賺錢」 網笑：神仙打架

被動元件龍頭國巨（2327）今（8）日開低震盪，盤中一度下跌至619元，終場跌12元、跌幅1.85%收在635元，讓不少持股投資人備受煎熬。

股市著名反指標女神「巴逆逆」今日便在社群崩潰發文直呼「我想賣國巨了，整天在那邊洗，好累」，貼文一出立刻引爆全網股民暴動，甚至釣出摩爾投顧分析師郭哲榮親自留言喊話。

國巨近期股價反覆震盪洗盤，讓巴逆逆忍不住動了停損念頭。沒想到郭哲榮隨即現身留言區溫情喊話：「妳若賣了國巨，我怎麼證明我能幫妳，妳可以偶爾賺錢的，我相信妳，妳也一定要相信自己！」，讓看戲的網友全笑瘋，直呼兩大股市網紅正面交鋒簡直是「神仙打架」。

不少持股網友留言一面倒哀求巴逆逆趕緊賣出，紛紛敲碗求她下車成全大局，「就等妳賣，難怪都不漲」、「讓她下車吧，不然其他人飛不起來」、「你就讓她賣，賣完大家都舒坦了」、「拜託妳了，我有被動元件一直沒辦法上升變成主動元件」、「哲哲不要為了拯救8zz而犧牲廣大的老百姓啊」。

也有網友大讚郭哲榮的黑色幽默，「哲哲真的很帥，但是『偶爾賺錢』這句看起來有在敬畏8zz的靈壓」、「神仙打架！請問該站哪邊啊，搞得我好亂」。

更有苦中作樂的股民留言調侃，「國巨虐我千百遍，我仍待它如初戀」、「買華新科跟禾伸堂吧，囂張好幾天了，給他們一點教訓」、「要不要試著退出股市看看，看能不能一舉上10萬點」。

不過，巴逆逆的「反指標威力」向來在股海名列前茅，隨著她萌生退意，留言區竟瞬間轉化為多頭集結號角，不少內行散戶看完反倒精神大振，紛紛高喊「訊號來了」、「留友注意，現在全力做多國巨」，預期被洗出去的籌碼將成為下一波噴發的最強燃料。