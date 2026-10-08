快訊

川湖連吞3根跌停！分析師揭M頭「一千零一招」：台股恐從大多頭跌成大空頭

「整個民進黨圍剿我一個人」蔣萬安認壓力大 直言：選戰最激烈的一次

黃仁勳將獲頒美國工程師最高榮譽 輝達傳記作者揭他如何「設計」川普

聽新聞
0:00 / 0:00

雙十連假賣壓！三大法人賣超898.95億元 股后川湖面臨萬元保衛戰

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股8日面臨雙十連假賣壓，收在49,313.44點，下跌492.93點，跌幅0.99%，成交量8,696.97億元，三大法人賣超898.95億元。記者胡經周／攝影
台股8日面臨雙十連假賣壓，收在49,313.44點，下跌492.93點，跌幅0.99%，成交量8,696.97億元，三大法人賣超898.95億元。記者胡經周／攝影

台股8日面臨雙十連假賣壓，收在49,313.44點，下跌492.93點，跌幅0.99%，成交量8,696.97億元，三大法人賣超898.95億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超758.52億元，投信買超46.88億元，自營商賣超（合計）187.31億元，其中自營商（自行買賣）賣超21.31億元，自營商（避險）賣超165.99億元。

台積電（2330）收2,550元，下跌逾1%，聯發科（2454）下跌3%，收4,690元，跌破月線，台達電（2308）、鴻海（2317）都跌逾1%。台光電（2383）小漲，收6,000元，日月光投控（3711）上漲逾1%。

股后川湖（2059）仍摜入跌停，收10,615元，面臨萬元保衛戰，信驊（5274）一度觸及跌停，但盤中急拉，終場僅下跌1.49%，收17,485元。Marvell推出AI基礎設施管理處理器，宣稱新處理器效能約為傳統伺服器BMC的1,000倍，信驊因而重挫，不過外資認為，Marvell產品主要負責AI機櫃及叢集層級的遙測、監控與協調調度，信驊則負責單一伺服器節點的監控與管理，兩者更偏向互補。

高價股中表現較佳的有精測（6510），股價衝上漲停板，健策（3653）上漲逾5%，高力（8996）收1,710元，上漲近4%，創歷史新高。

台塑（1301）集團整體表現強勁，台塑爆出24萬張巨量，為今年來最大量，大漲逾7%，收81.3元；南亞科（2408）、台塑化（6505）上漲逾3%，台化（1326）漲逾2%，其中台塑化再創波段高點，收110.5元。化工股也相對抗跌，德淵（4720）漲停，中纖（1718）大漲近8%，成交量達十萬張，上品（4770）漲逾5%。

三大法人 自營商 台股 川湖

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台股五萬點再等等！三大法人賣超212億元

外資賣超130億元！這檔主動式ETF被大賣逾8.2萬張 台塑集團則獲買超

外資買超718億元！狂買這兩種ETF 買超前三名都逾10萬張

台股開低急殺逾400點！股王股后摔跌停、台積電失守5日線 南亞科突圍

相關新聞

巴逆逆喊想賣國巨！郭哲榮急喊「別賣、可以賺錢」 網笑：神仙打架

被動元件龍頭國巨（2327）今（8）日開低震盪，盤中一度下跌至619元，終場跌12元、跌幅1.85%收在635元，讓不少持股投資人備受煎熬。 股市著名反指標女神「巴逆逆」今日便在社群崩潰發文直呼「我想賣國巨了，整天在那邊洗，好累」，貼文一出立刻引爆全網股民暴動，甚至釣出摩爾投顧分析師郭哲榮親自留言喊話。

雙十連假前觀望 台股收盤下跌492點、台積電收低35元

台股8日收盤下跌492.93點、跌幅0.99%，終場以49,313.44點作收，成交量8,696億元；台積電（2330）收盤價2,550元，下跌35元，跌幅1.35%。

台積壓盤…台股盤中跌破五日線 法人：雙十連假前夕台股量縮高檔震盪

美股四大指數7日全數下跌，以費城半導體指數下跌1.1%最重，加上主要亞股8日也多數下跌，拖累台股今日開低走低，盤中最低下跌616點至49,189點，失守五日線。台積電（2330）盤中最低下跌35元至2,550元，且一直在平盤之下。

雙十連假賣壓！三大法人賣超898.95億元 股后川湖面臨萬元保衛戰

台股8日面臨雙十連假賣壓，收在49,313.44點，下跌492.93點，跌幅0.99%，成交量8,696.97億元，三大法人賣超898.95億元。

記憶體突圍！美光台廠取得罷工權為南亞科法說鋪紅毯、廣穎績優飆漲停

台灣美光桃園工會取得罷工權，記憶體供給疑慮升溫，南亞科（2408）8日盤中一度衝上537元、漲近4.5%，成交值超越台積電（2330）登上台股第一；績優生廣穎（4973）同步跳空漲停，超過5,000張買單排隊，記憶體族群成盤面焦點之一。

貿易休戰只是政治秀！專家揭美債無限印鈔輪迴：抱現金才是最大風險

川普跟習近平在白宮紅毯上握手的那張照片，傳遍全球媒體。300億美元商品降稅、貿易休戰延長、AI安全對話正式啟動，看起來中美終於要和好了對吧？別急著開香檳。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。