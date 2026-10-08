雙十連假賣壓！三大法人賣超898.95億元 股后川湖面臨萬元保衛戰

台股8日面臨雙十連假賣壓，收在49,313.44點，下跌492.93點，跌幅0.99%，成交量8,696.97億元，三大法人賣超898.95億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超758.52億元，投信買超46.88億元，自營商賣超（合計）187.31億元，其中自營商（自行買賣）賣超21.31億元，自營商（避險）賣超165.99億元。

台積電（2330）收2,550元，下跌逾1%，聯發科（2454）下跌3%，收4,690元，跌破月線，台達電（2308）、鴻海（2317）都跌逾1%。台光電（2383）小漲，收6,000元，日月光投控（3711）上漲逾1%。

股后川湖（2059）仍摜入跌停，收10,615元，面臨萬元保衛戰，信驊（5274）一度觸及跌停，但盤中急拉，終場僅下跌1.49%，收17,485元。Marvell推出AI基礎設施管理處理器，宣稱新處理器效能約為傳統伺服器BMC的1,000倍，信驊因而重挫，不過外資認為，Marvell產品主要負責AI機櫃及叢集層級的遙測、監控與協調調度，信驊則負責單一伺服器節點的監控與管理，兩者更偏向互補。

高價股中表現較佳的有精測（6510），股價衝上漲停板，健策（3653）上漲逾5%，高力（8996）收1,710元，上漲近4%，創歷史新高。

台塑（1301）集團整體表現強勁，台塑爆出24萬張巨量，為今年來最大量，大漲逾7%，收81.3元；南亞科（2408）、台塑化（6505）上漲逾3%，台化（1326）漲逾2%，其中台塑化再創波段高點，收110.5元。化工股也相對抗跌，德淵（4720）漲停，中纖（1718）大漲近8%，成交量達十萬張，上品（4770）漲逾5%。