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雙十連假前觀望 台股收盤下跌492點、台積電收低35元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股8日受雙十連假前觀望影響，下跌492.93點，收49,313.44點。聯合報系資料照
台股8日受雙十連假前觀望影響，下跌492.93點，收49,313.44點。聯合報系資料照

台股8日收盤下跌492.93點、跌幅0.99%，終場以49,313.44點作收，成交量8,696億元；台積電（2330）收盤價2,550元，下跌35元，跌幅1.35%。

今日大型權值股陷入整理，主要由南亞科（2408）、健策（3653）、日月光投控（3711）、智邦（2345）及台塑化（6505）合計貢獻約60漲點，類股由記憶體匯聚氣。成交金額大且走高為：南亞科、台塑（1301）、世芯-KY（3661）、京元電子（2449）、禾伸堂（3026）、台燿（6274）、富喬（1815）、金像電（2368）及健策。

成交金額大且疲軟者則為：國巨*（2327）、聯發科（2454）、環球晶（6488）、信驊（5274）、華邦電（2344）、大立光（3008）、頎邦（6147）、台玻（1802）及欣興（3037）。

台積電（2330）9月合併營收約為新台幣5,118億5,700萬元，月減0.6%，年增54.6%，創歷年同期新高。台積電累計2026年1至9月營收約為新台幣3兆8,987億2,700萬元，年增41.1%，也是歷來最佳。接下來，投資人關注下周的法說會內容。

群益投顧表示，投資人面對雙十假期的休市，又遇到奇鋐（3017）及富世達（6805）遭到檢調搜索，觀望心態濃厚，量能未再衝過兆元，大盤指數也因而疲軟。儘管中東地緣衝突未歇，但在七大工業國集團與國際能源總署協調同意立即釋出最多1億桶原油與柴油緊急儲備後，油價回落，通膨問題可望緩解。

野村優質基金經理人陳茹婷表示，雖然地緣政治、通膨及利率方向等變數仍可能干擾市場，但AI中長期成長趨勢並未改變，四大CSP 2027年資本支出預估上看1兆美元，加上企業獲利持續上修，AI基礎建設投資循環仍具支撐。

第4季投資重點仍聚焦新一代AI平台出貨與規格升級，不過，近期供應鏈缺料及零組件漲價，也使企業營運表現進一步分化，具技術門檻、定價能力及高毛利優勢的上游關鍵零組件與IC設計服務業者相對值得留意。

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