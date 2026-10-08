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證交所舉辦 第23屆校園證券投資智慧王競賽活動

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
臺灣證券交易所舉辦第23屆「校園證券投資智慧王」競賽活動，強化投資知識，迎戰市場新挑戰，冠軍獨得12萬元。臺灣證券交易所／提供
臺灣證券交易所舉辦第23屆「校園證券投資智慧王」競賽活動，強化投資知識，迎戰市場新挑戰，冠軍獨得12萬元。臺灣證券交易所／提供

為持續深化校園投資人教育，協助年輕世代建立正確的投資觀念與風險意識，臺灣證券交易所舉辦第23屆「校園證券投資智慧王」競賽活動，即日起開放全國大專院校學生組隊報名。這屆總獎金超過80萬元，總決賽冠軍隊伍可獨得12萬元獎金，歡迎不同科系學生跨域組隊。

全球金融市場近年快速變化，ETF及各類金融商品日益多元，投資資訊取得更加便利，年輕族群接觸及參與資本市場的機會隨之增加。面對市場波動與多元投資選擇，如何正確認識金融商品、辨識投資風險，並培養理性判斷能力，已成為年輕投資人不可或缺的基本功。

證交所表示，校園證券投資智慧王已連續舉辦23屆，希望透過寓教於樂的競賽方式，將課堂所學與市場實務連結，引導學生主動認識資本市場。本屆競賽題型涵蓋ETF、交易制度、金融商品等主題，除考驗證券投資知識，更著重觀念理解與靈活應用，期望學生在參賽過程中深化金融素養，為未來參與資本市場奠定良好基礎。

這屆活動報名自即日起至10月30日止，網路初賽訂於11月11日至13日連續3天舉行，並於12月上旬分區辦理複賽；晉級隊伍將於12月24日齊聚證交所（臺北101大樓）參加總決賽，角逐最高榮譽及12萬元冠軍獎金。

凡全國大專院校在籍學生，包括大學生、碩博士生、外籍生、陸籍生及交換生，皆可3人組隊參加，不限年級及系所，同校大學生與碩、博士生亦可混合組隊。證交所歡迎各大專院校學生把握機會、跨域組隊，在競賽中挑戰證券投資知識，爭取最高榮譽與獎金。活動報名及詳細辦法請至「校園證券投資智慧王」活動官網查詢：https://act.twse.com.tw/wisdom/。

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