台積壓盤…台股盤中跌破五日線 法人：雙十連假前夕台股量縮高檔震盪

美股四大指數7日全數下跌，以費城半導體指數下跌1.1%最重，加上主要亞股8日也多數下跌，拖累台股今日開低走低，盤中最低下跌616點至49,189點，失守五日線。台積電（2330）盤中最低下跌35元至2,550元，且一直在平盤之下。

法人指出，台股雙十連假前夕，市場買盤進場積極度不高，加上近期量能縮減，預期大盤先將在前高附近高檔震盪。

考量市場持續關注國際油價與美債殖利率走勢，而債券殖利率居高不下，也加重政府財政預算壓力，美股四大指數拉回，將影響台股今日表現。台股價跌量縮，雙十連假前夕，市場買盤積極度不高，日成交量已連續二日出現縮減，影響大盤上攻力道。台股各期均線與日指標仍是繼續走揚，雙十連假前夕，預期大盤先將高檔震盪。

法人建議，操作上可短打營收亮眼、線型強勢、法人連買股；做多可留意PCB、半導體相關、設備等。