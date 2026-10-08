快訊

北一女、台大畢業！她當國中老師1個月崩潰：回家哭了很久

台積壓盤…台股盤中跌破五日線 法人：雙十連假前夕台股量縮高檔震盪

新聞幕後／松機遷移曝推動時機？這些條件都一一浮現

聽新聞
0:00 / 0:00

台積壓盤…台股盤中跌破五日線 法人：雙十連假前夕台股量縮高檔震盪

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
美股與主要亞股同步回落，拖累台股開低走低並失守5日線。聯合報系資料照
美股與主要亞股同步回落，拖累台股開低走低並失守5日線。聯合報系資料照

美股四大指數7日全數下跌，以費城半導體指數下跌1.1%最重，加上主要亞股8日也多數下跌，拖累台股今日開低走低，盤中最低下跌616點至49,189點，失守五日線。台積電（2330）盤中最低下跌35元至2,550元，且一直在平盤之下。

法人指出，台股雙十連假前夕，市場買盤進場積極度不高，加上近期量能縮減，預期大盤先將在前高附近高檔震盪。

考量市場持續關注國際油價與美債殖利率走勢，而債券殖利率居高不下，也加重政府財政預算壓力，美股四大指數拉回，將影響台股今日表現。台股價跌量縮，雙十連假前夕，市場買盤積極度不高，日成交量已連續二日出現縮減，影響大盤上攻力道。台股各期均線與日指標仍是繼續走揚，雙十連假前夕，預期大盤先將高檔震盪。

法人建議，操作上可短打營收亮眼、線型強勢、法人連買股；做多可留意PCB、半導體相關、設備等。

台股 法人 台積

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台積電壓盤 台股狹幅震盪 法人：調節賣壓伺機出籠 指數波動將加大

台股開低急殺逾400點！股王股后摔跌停、台積電失守5日線 南亞科突圍

台股基金績效夠威 近一個月前十強漲幅全數超車大盤

荷莫茲海峽、美債殖利率衝擊 台指期夜盤下跌500點

相關新聞

台積壓盤…台股盤中跌破五日線 法人：雙十連假前夕台股量縮高檔震盪

美股四大指數7日全數下跌，以費城半導體指數下跌1.1%最重，加上主要亞股8日也多數下跌，拖累台股今日開低走低，盤中最低下跌616點至49,189點，失守五日線。台積電（2330）盤中最低下跌35元至2,550元，且一直在平盤之下。

台股開低急殺逾400點！股王股后摔跌停、台積電失守5日線 南亞科突圍

美股四大指數昨夜全面收黑，台股8日開盤下跌23.31點、報49,783.06點，隨後受到權王台積電（2330）開低跌破5日線，以及股王信驊（5274）、股后川湖（2059）雙雙急殺跌停，加上金控雙雄同步走弱拖累，大盤跌點一度擴大至逾460點、下探49,344.78點，失守5日線。

台股多空激戰！短線鬆動 三大法人全站賣方

台股5萬點只差臨門一腳，昨（7）日指數開高殺低再拉高，行情多空激戰，平盤上下激烈駁火，終場指數小跌16點、收49,806點，二度攻關功敗垂成，成交量則萎縮至0.98兆元。

記憶體突圍！美光台廠取得罷工權為南亞科法說鋪紅毯、廣穎績優飆漲停

台灣美光桃園工會取得罷工權，記憶體供給疑慮升溫，南亞科（2408）8日盤中一度衝上537元、漲近4.5%，成交值超越台積電（2330）登上台股第一；績優生廣穎（4973）同步跳空漲停，超過5,000張買單排隊，記憶體族群成盤面焦點之一。

貿易休戰只是政治秀！專家揭美債無限印鈔輪迴：抱現金才是最大風險

川普跟習近平在白宮紅毯上握手的那張照片，傳遍全球媒體。300億美元商品降稅、貿易休戰延長、AI安全對話正式啟動，看起來中美終於要和好了對吧？別急著開香檳。

流感上周死亡、重症人數近五年新高 防疫概念股大漲

國內流感疫情處高峰期，上周新增219例重症病例及44例死亡，均創下新高。疾管署防疫辦公室主任郭宏偉表示，目前社區中流行流感病毒以A型為主，A型H1N1占90.7%。防疫概念股8日群起大漲，美德醫療-DR、康那香（9919）、恆大（1325）、南六（6504）漲停，熱映（3373）大漲逾8%，毛寶（1732）上漲逾6%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。