貿易休戰只是政治秀！專家揭美債無限印鈔輪迴：抱現金才是最大風險

川普跟習近平在白宮紅毯上握手的那張照片，傳遍全球媒體。300億美元商品降稅、貿易休戰延長、AI安全對話正式啟動，看起來中美終於要和好了對吧？別急著開香檳。

300億美元聽起來很多，但中美之間一年的貿易額超過5,000億美元。翻成人話就是，雙方拿出不到6%的商品做個漂亮的記者會，剩下94%的關稅戰場紋風不動。

半導體管制、稀土出口限制、AI技術封鎖，這些真正決定未來十年格局的議題，全被塞進一個叫「持續對話」的抽屜裡。鎖起來，鑰匙雙方各拿一把。

回顧2026年的貿易戰，經歷了一場法律大地震。2月，美國最高法院以6:3裁定，川普過去用來課關稅的IEEPA根本沒有授權總統加關稅的權力，一夕之間美國平均關稅從15.3%掉到8.3%。

但川普用不到48小時就換武器，改用《貿易法》第122條對全球課10%關稅，7月再對中國單獨加碼12.5%的新301條款。最高法院砍掉他一把刀，他馬上從口袋掏出另一把。這個人不是在亂打，他是在精準控場。

9月華盛頓峰會更是教科書級的政治秀。川普破例到安德魯斯空軍基地親迎習近平，面子給好給滿。

會後八點共識包括延長貿易休戰到2027年1月10日、各降300億美元非敏感商品關稅、中國承諾2027和2028年每年進口至少1,000萬噸美國煤炭。

聽起來豐碩，但專家評價四個字：拖延戰術。有調查顯示50%的受訪者認為中國根本不會履行採購承諾。

戰機提早到台灣了

而白宮公布的事實清單上，有一個關鍵字從頭到尾沒出現：台灣。這不是遺漏，是戰略保留。

台灣是川普手上最值錢的暗牌，在中美博弈的牌局裡，你不會在翻牌前就把王牌丟出來。

但話還沒說完一週，牌就翻了一張，10月2日中午，兩架全新的F-16V Block 70戰機降落台東志航基地，編號6727、6728，這是台灣睽違29年首度接收全新戰機。

這批軍購案代號「鳳翔專案」，總共66架，預算約80億美元。原訂今年底交完，但因洛克希德馬丁(LMT)產能被全球訂單擠爆，得等到2028年才能交齊。

根據洛克希德馬丁第二季財報，F-16 Block 70/72的全球待交訂單高達119架，客戶橫跨7國，包括巴林、保加利亞、約旦、斯洛伐克、秘魯等，全世界29個國家在飛F-16，訂單不減反增。

等66架全部到位，加上現有升級的139架，台灣將擁有超過200架F-16V，全球最大的F-16V機隊。

但我認為時間點才是重點，川習會9月24日結束，白宮不提台灣，一週後F-16V就飛進台東，一手給北京面子，一手給台灣武器。

這不是矛盾，這是精準控場，不然你以為戰機是隨便外送，還是神明托夢就能隨便開來台灣嗎？

美債就是無限借錢的輪迴

另外來看一個比貿易戰更讓人不安，但多數投資人選擇視而不見的數字。2026年8月18日，美國國債正式突破40兆美元，五個月前才剛破39兆，等於每150天就多欠全世界1兆。

但真正的問題不是欠多少，是利息。2026財政年度，美國光付國債利息就燒掉1.1兆美元，比一整年的國防預算還高，是2018到2021年年均利息3,500億的三倍多。

換算下來，美國政府每天睜開眼睛要先掏30億美元付利息，付完才有錢做其他事。

這就是升息循環的後遺症。聯準會在2022到2024年把利率從接近0暴力拉到5%以上，這段期間大量發行的國債全部背著高利率帳單。

就算後來降息，40兆的存量債務不會瞬間減壓，大部分國債還沒到期，利息照付。

更要命的是赤字完全沒在收斂。2026財年赤字2兆美元，佔GDP的6.2%，公眾持有的債務達GDP的100%，二戰以來最高。

債務上限目前是41.1兆，智庫Bipartisan Policy Center預測2027年冬末就會觸頂。

到時候又是老戲碼：不提高上限就違約，提高上限就得繼續大量發債。說白了，美國已經掉進一個「借錢付利息，再借更多錢付更多利息」的無限循環，跟量化寬鬆本質一樣，錢越印越多，鈔票越來越薄。

川普很清楚這個循環，而且他正在利用它。減稅刺激經濟、關稅創造談判籌碼、債務膨脹維持美元全球儲備貨幣地位。你可以說他在走鋼索，但你不能說他不知道下面有多深。

這次關稅戰跟台灣有什麼連動嗎？

2026年2月，台美簽署《對等貿易協定》，關稅從20%降到15%不疊加，2,072項產品豁免，半導體拿到Section 232最惠國待遇。台灣輸美平均關稅降到12.33%，跟日本、韓國站在同一條起跑線。

代價是台積電(TSM)承諾至少2,500億美元對美投資。

但真正被犧牲的不是半導體業。台灣的傳統產業，佔總就業60%到70%的製造業工人，才是對等關稅的直接受害者。這些人年齡偏高、轉型困難，沒有台積電的談判籌碼。他們就是安靜承受，然後繼續上班。

還有一個你可能沒想到的角度。台灣壽險業持有將近3,000億美元的美國國債，全球第10大海外美債持有國。這些錢哪來的？就是你我每個月繳的保費。

壽險公司拿著千萬個小市民的血汗錢去買美債，因為台灣公債殖利率才1.25%，不買美債反而虧錢。

如果2027年債務上限引爆政治僵局，美債價格大跌，誰來扛？不是壽險高層，不是華爾街交易員，更不是資產配置在對沖基金裡的有錢人。

是你，是你爸媽，是每個月乖乖繳保費的普通人。有錢人不怕虧，虧了還有房子股票海外帳戶撐著。底層呢？保費繳了就繳了，你能做的就是繼續工作到老死。

把三件事拉在一起看，貿易休戰2027年1月10日到期，債務上限冬末觸頂，半導體Section 232最終稅率還在談。2027年不是沒有風險，是風險全部排隊站好了等著上場，其實延後，也只是在迴避11月選舉而已。

但如果你只看到風險，你就漏掉另一面。川普不是被這些事件追著跑，他是在主導節奏。

貿易戰打打停停是為了創造談判籌碼，債務擴張帶來的流動性正在餵養資產價格，半導體關稅是在把全球產能往美國搬，F-16V的訂單塞爆洛克希德馬丁的產線則是在賣安全感。

每一步棋看起來都很危險，但每一步都有人在獲利。

2027年最大的風險不是黑天鵝，是你站在場外看別人賺，當全世界都在印鈔，大企業都一直賺錢，現金才是最危險的資產。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：2027年川普三個展望：他不是在亂打，是在精準控場。