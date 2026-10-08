流感上周死亡、重症人數近五年新高 防疫概念股大漲

國內流感疫情處高峰期，上周新增219例重症病例及44例死亡，均創下新高。疾管署防疫辦公室主任郭宏偉表示，目前社區中流行流感病毒以A型為主，A型H1N1占90.7%。防疫概念股8日群起大漲，美德醫療-DR、康那香（9919）、恆大（1325）、南六（6504）漲停，熱映（3373）大漲逾8%，毛寶（1732）上漲逾6%。

疾管署發言人林明誠表示，國際方面，目前除日本流感疫情上升外，中國大陸、香港、南韓、新加坡及美國流感疫情都在上升。

儘管疾管署監測顯示，上周類流感門急診就診計13萬9060人次，較前一周略降1.4%，但上周新增219例流感併發重症病例，和44例死亡個案，大都感染Ａ型H1N1。

如分析114至115年的流感重症病例，65歲以上長者（占66.4%）及具慢性病史者（占83.6%）為多，67.2%未接種該季流感疫苗。疾管署呼籲，長者、幼兒及慢性病患等高風險族群應盡速完成流感疫苗接種，獲得保護力，可減少肺炎及降低心臟疾病風險，並降低感染後發生重症和死亡風險。

至於流行期到何時，疾管署預估，因流感疫苗民眾踴躍接種，這波流感疫情最快十一月即可脫離流行期。