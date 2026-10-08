台股開低急殺逾400點！股王股后摔跌停、台積電失守5日線 南亞科突圍

股票市場每天的交易包含了大量資訊。除了股價與成交量之外，融資、借券，以及擔保追繳與強制處分等資料，也可能反映市場參與者的看法、資訊優勢與資金壓力。這些數據表面上只是交易所或券商每日公布的統計資訊，但從財務學術研究的角度來看，其背後可能具有相當豐富的經濟意涵，並有助於理解投資人的交易行為與市場變動。

2026-10-08 02:30