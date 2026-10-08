台股開低急殺逾400點！股王股后摔跌停、台積電失守5日線 南亞科突圍
美股四大指數昨夜全面收黑，台股8日開盤下跌23.31點、報49,783.06點，隨後受到權王台積電（2330）開低跌破5日線，以及股王信驊（5274）、股后川湖（2059）雙雙急殺跌停，加上金控雙雄同步走弱拖累，大盤跌點一度擴大至逾460點、下探49,344.78點，失守5日線。
盤面上，南亞科（2408）領軍記憶體族群逆勢走強，健策（3653）、鴻勁（7769）、台塑（1301）等同步抗跌，成為盤面主要支撐；成交量方面，主動中信台灣收益（00406A）、台玻（1802）、台塑等標的交投熱絡。
美國10年期及30年期公債殖利率再創24年多來新高，借款成本上升加重AI投資壓力，美股四大指數昨夜全面收黑，費半指數下跌1.15%，標普500指數與那指自歷史高點回落；台股ADR同步走弱，台積電ADR大跌2.09%、但聯電（2303）逆勢上漲0.52%，台指期盤後下跌375點、收49,593點，台股今日開盤面臨較大壓力。
盤面上，五大權值股開盤普遍走弱，僅日月光投控（3711）以平盤732元開出，其餘4檔全數開低；台積電開低35元、報2,550元，聯發科（2454）開低報4,800元，台達電（2308）開低報1,980元，鴻海（2317）開低報251元。
類股方面，化學、橡膠、生醫等漲幅居前，玻陶、電子零組件、電腦設備、半導體等相對疲弱。
回顧台股7日表現，集中市場指數盤中再創跌16.18點、收49806.37點，成交值續降至9,277.67億元。三大法人賣超241.64億元，其中，外資賣超130.44億元，投信賣超33.23億元，自營商賣超（合計）77.96億元。
法人指出，美債殖利率走高及9月CPI升溫，短線壓抑台股表現，惟9月營收亮眼、下周台積電法說及AI需求仍提供支撐，台股仍有望再戰5萬點。操作上建議逢回布局AI及業績題材股，搭配短期營收動能股。
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