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邁威爾調高財測 按讚市況

經濟日報／ 編譯葉亭均、記者蘇嘉維／綜合報導

美國IC設計暨光通訊大廠邁威爾6日於投資者日調高年度營收展望，並看好這波好光景可能還會延續多年，為AI及光通訊後市大力按讚。

法人看好，邁威爾後續營運動能強勁，台積電（2330）、日月光投控、華星光等協力廠同步沾光。

邁威爾將2028年會計年度（至2028年1月底）營收從原估180億美元，上調至200億美元，並預估截至2031年1月止的2031會計年度，營收將達700億美元至900億美元，遠高於2026年度（止於今年元月結束）的82億美元，這意味未來五年，該公司每一個財年營收成長率約為55％至60％。

邁威爾調高營收展望，激勵股價6日收盤大漲5.8％，今年累計大漲逾220％。

邁威爾同時預估，2031財年調整後每股盈餘將超過30美元，遠高於2026年的2.84美元。邁威爾目標長期毛利率為56%至59%，略低於2026年的59.5%。

邁威爾的客製化晶片業務已成為主要成長引擎，客戶包括Google母公司Alphabet和亞馬遜等AI超大規模雲端服務商。該公司預期，2029會計年度客製化AI加速器及相關產品營收將達120億美元，高於今年8月底才公布的100億美元預測，2031年客製化業務營收進一步成長至約300億美元。

邁威爾並看好光通訊業務後市，預期AI伺服器將會從傳統銅線連接，轉向以雷射與光學技術驅動的光學網路。法人指出，上詮、波若威、華星光、前鼎、光聖、光環等光通訊廠與邁威爾皆有直接或間接合作關係，邁威爾看旺光通訊，相關台鏈也將跟著吃香喝辣。

威爾 營收 華星光

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