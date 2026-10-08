台股多空激戰！短線鬆動 三大法人全站賣方

台股5萬點只差臨門一腳，昨（7）日指數開高殺低再拉高，行情多空激戰，平盤上下激烈駁火，終場指數小跌16點、收49,806點，二度攻關功敗垂成，成交量則萎縮至0.98兆元。

法人指出，隨國慶連假將至，預期台股將於下周再攻5萬點大關。由於這波上漲已屆短線滿足點，短線多頭再漲的機率不超過5%，多頭若不能在月中前站穩5萬點灘頭堡，短線可能要暫時先拉回整理以修正過大的乖離後再攻。

三大法人昨日全數站在賣方，合計賣超241.6億元。其中，外資賣超130.4億元，連二賣、累計賣超197億元；投信賣超33.2億元，連三賣、累計賣超228.8億元；自營商賣超77.9億元，由買轉賣。八大公股行庫逢低護持，買超13.4億元。

盤面上，電子權值族群偃旗息鼓，靠金融族群維繫多頭軍心，不少績優傳產股也逆勢收紅；族群中，以被動元件、石英元件、矽晶圓等電子零組件表現相對強勢。

千金股維持56檔，其中，華碩跌出千金股之列，取而代之的是聖暉*；千金股昨日跌多漲少，股王信驊（5274）下跌6.5%，股后川湖更是打入跌停，而光聖上漲10%、聯亞7.5%、聖暉*5.1%。

高股息ETF雙雄創高成為盤面另類焦點。元大高股息昨日上漲0.6%，收在58.45元，連續三個交易日寫下新高價，規模也增至8,326億元；國泰永續高股息則上漲0.1%，越過9月22日35.21元，收在35.22元，規模增至6,639億元。

富邦投顧董事長陳奕光指出，台股上攻5萬點具備五大利多：一、台積電ADR與現貨間的溢價擴大；二、台指期最高50,265點，具仙人指路意味；三、台積電法說會的財報效應；四、外資軋空；五、月底年線有望站上4萬點大關。利空有新台幣偏弱及內資逢高調節壓力。

整體而言，短期指數區間預計落在49,000點至50,500點間。