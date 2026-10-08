名家觀點／信用交易背後的市場訊息

股票市場每天的交易包含了大量資訊。除了股價與成交量之外，融資、借券，以及擔保追繳與強制處分等資料，也可能反映市場參與者的看法、資訊優勢與資金壓力。這些數據表面上只是交易所或券商每日公布的統計資訊，但從財務學術研究的角度來看，其背後可能具有相當豐富的經濟意涵，並有助於理解投資人的交易行為與市場變動。

融資交易代表投資人借錢買股票，因此融資餘額上升，通常被市場解讀為投資人偏多，且更有意願承擔風險。學術研究則進一步探討融資增加是否會改變投資人的交易行為，以及當市場反轉時，融資是否會進一步放大價格波動。2026年刊登於《The Journal of Finance》的研究利用個別融資帳戶資料發現，當投資人的帳戶愈接近追繳門檻時，其出售股票的傾向明顯增加；這種因資金限制所產生的去槓桿行為，甚至會對其他股票造成價格影響。因此，融資餘額增加除了顯示市場的樂觀情緒，也可能反映市場中累積的槓桿程度與潛在風險。

借券與放空資料則提供市場偏空面的資訊。投資人若預期股價下跌，可透過借券方式取得股票並在市場上賣出。財務學術研究長期發現，放空者並非只是悲觀投資人，其中部分投資人可能具有較強的資訊蒐集與分析能力。高放空部位的股票，未來平均報酬往往較低，因此放空部位常被視為負面資訊的代理變數。2016年刊登於《Journal of Financial Economics》的研究更發現，美國市場的整體放空部位對未來整體市場報酬具有顯著的負向預測能力，顯示放空者可能較早掌握企業未來現金流或基本面轉弱的資訊。

除了多空交易本身所反映的資訊之外，信用交易在市場下跌時所產生的資金壓力也值得注意。特別是融資部位具有槓桿效果，當股價下跌造成個人整戶擔保維持率不足時，投資人可能面臨追繳，甚至遭到強制處分。如上述研究所示，融資追繳所引發的賣出行為並不一定是因為公司的基本價值下降，也可能只是資金壓力迫使投資人出售股票。若這種非資訊性賣壓集中發生，就可能使價格在短期內偏離基本價值。更重要的是，強制處分還可能形成自我強化的循環：股價下跌造成維持率下降，維持率下降引發追繳，追繳導致被迫賣出，而賣壓又使股價進一步下跌。當市場槓桿程度較高時，一個原本有限的負面衝擊，就可能經由融資戶的被迫交易進一步放大。

然而這些信用交易指標也不宜單獨解讀。例如，融資增加可能來自市場樂觀，也可能只是股價上漲後可融資額度提高；借券增加則可能包含放空、避險或套利需求。因此，若能將融資、借券與市場報酬、波動度及成交量等資料交叉觀察，將更有助於掌握其背後的經濟意涵。

證交所於9月23日推出之「台股儀表板」，整合證券商每日申報的盤後統計數據，透過視覺化方式呈現融資、借券等市場交易資訊。這些資訊不應只被視為市場交易結束後的統計數據，如果進一步觀察其變化速度、占成交量或流通股數比例，以及是否集中在特定產業或熱門股票，可進一步理解投資人的多空交易行為、市場槓桿程度，以及不同類型投資人對市場資訊的反應。若再搭配擔保追繳與強制處分資料，更可進一步觀察槓桿交易在市場波動過程中所扮演的角色。

（作者是政治大學財務管理學系教授兼商學院副院長）