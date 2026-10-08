就市論勢／被動元件、矽晶圓 可留意

盤勢分析

美國10年期公債殖利率一度來到5.34％、30年期逼近5.7％，理論上將壓抑高估值科技股，但美股仍維持強勢，反映市場正在用AI企業的高成長抵銷高利率帶來的評價壓力。油價自高檔回落，也使市場對再度升息的疑慮稍有降溫。

基本面方面，科技大廠營收陸續公布，AI伺服器、半導體與零組件資本支出仍持續增加，接下來又將進入台積電與美國科技巨頭財報密集期。若企業獲利與資本支出指引持續正向，第4季行情仍有基本面支撐。尤其市場將重新檢視2027年資本支出、AI營收占比與毛利率變化，這些數字比單月股價漲跌更能決定下一階段評價能否再上修。

資金面則是支撐台股高檔的重要力量。外資9月資金匯入規模達178.5億美元，前九月累計已超過千億美元，且8、9月匯入力道明顯加速。更值得注意的是，外資回流並非只停留在防禦型金融、電信股，而是明顯轉向0050、主動式ETF及科技權值股，顯示資金對台股後續成長的期待仍高。

搭配近期成交量由不到8,000億元回升至接1兆元上下，市場資金動能已有改善。短線而言，5萬點附近出現震盪不意外，後續重點不在指數是否每天創高，而在台積電、聯發科等大型權值股能否守穩，以及第4季財報能否接續目前的基本面動能。若權值股維持高檔整理而非轉弱，指數就有機會以時間換取空間。

投資建議

AI供應鏈交期全面拉長，交期延長代表的並不只是訂單增加，而是供給端短時間難以完全滿足需求，產業逐漸進入賣方市場，並帶來兩個重要結果：第一是漲價，第二是擴產。當產能供不應求，掌握定價權的晶圓代工、記憶體、被動元件與關鍵零組件業者，有機會率先反映價格上升；當業者擴大資本支出，設備、材料與相關供應鏈也將跟著受惠。

因此，第4季可將觀察重心，放在第3季已經歷估值修正、但獲利仍維持成長的族群，如被動元件、矽晶圓、CPO、記憶體，以及IC設計。