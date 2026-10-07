聽新聞
0:00 / 0:00

證交所徵才 「職得你來」

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導
臺灣證券交易所宣布啟動115年新進人員招募甄選，「職得你來」挑戰無限舞台，立足全球國際資本市場。證交所／提供
臺灣證券交易所宣布啟動115年新進人員招募甄選，「職得你來」挑戰無限舞台，立足全球國際資本市場。證交所／提供

臺灣證券交易所宣布啟動115年新進人員招募甄選，「職得你來」挑戰無限舞台，立足全球國際資本市場。台灣資本市場在今年展現出耀眼的新高度，台股加權指數持續向上突破，帶動台灣一舉躍升為全球國際級資本市場；台灣創新板（tib）為新創產業注入活水、ETF爆發台股動能、ESG評鑑引導企業永續轉型、AI布局開創台灣智慧資本。

證交所表示，如今業務多元前瞻，與國際資本市場深度串接，人才發展舞台大到超乎想像，期盼與「你」攜手定義市場新未來。

證交所本次預計招募財會、企劃、法律、資訊及事務員共五大領域人才，包括：會計審計人員、財金人員、業務規劃人員、法務人員、應用系統開發人員、資通安全人員、系統與網路管理人員及庶務行政人員，提供多元職缺選擇與職涯發展路徑。

證交所將持續協助主管機關推動「臺灣金融市場卓越發展計畫」，以「安全、透明、公平、效率」為原則，實踐AI智慧監理及強化資安韌性，全力打造具國際競爭力的資本市場，以臺灣周對接全球，實現金融發展、社會共好的共榮生態圈。

站在資本市場邁向新局的起跑點，證交所誠摯邀請具備國際視野與變革熱情的優秀新血加入，一同引領市場升級、Power Up展現個人非凡價值，共同推進台灣躍升國際舞臺！

證交所為全體員工提供優良辦公環境，並關注員工身心健康及職涯發展。除了基本勞健保外，還提供團體保險、交通與伙食津貼、獎金、優於法令的退休金、自強活動、旅遊補助、健康檢查、生育獎勵、托兒津貼、育兒津貼、子女教育補助及員工協助方案（EAPs）等多樣化福利措施，並有各式國內外教育訓練以及多元化社團活動，全方位照顧員工的身心發展。

本次新進人員招募甄選報名期間，自115年10月8日（星期四）起至115年10月18日（星期日）止，一律採網路報名。詳細資訊請參閱證基會網站招募專區，報名網頁：https://examweb.sfi.org.tw/TWSE20261114

證交所 徵才 資本市場

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

證交所攜手勤業眾信舉辦創新板交流會 共創優質企業登板契機

創新板列車 駛進板南線

華航啟動徵才 招募逾百人

房務績效年薪挑戰百萬！煙波集團礁溪新館徵才釋出170職缺

相關新聞

名家觀點／信用交易背後的市場訊息

股票市場每天的交易包含了大量資訊。除了股價與成交量之外，融資、借券，以及擔保追繳與強制處分等資料，也可能反映市場參與者的看法、資訊優勢與資金壓力。這些數據表面上只是交易所或券商每日公布的統計資訊，但從財務學術研究的角度來看，其背後可能具有相當豐富的經濟意涵，並有助於理解投資人的交易行為與市場變動。

就市論勢／被動元件、矽晶圓 可留意

美國10年期公債殖利率一度來到5.34％、30年期逼近5.7％，理論上將壓抑高估值科技股，但美股仍維持強勢，反映市場正在用AI企業的高成長抵銷高利率帶來的評價壓力。油價自高檔回落，也使市場對再度升息的疑慮稍有降溫。

證交所徵才 「職得你來」

臺灣證券交易所宣布啟動115年新進人員招募甄選，「職得你來」挑戰無限舞台，立足全球國際資本市場。台灣資本市場在今年展現出耀眼的新高度，台股加權指數持續向上突破，帶動台灣一舉躍升為全球國際級資本市場；台灣創新板（tib）為新創產業注入活水、ETF爆發台股動能、ESG評鑑引導企業永續轉型、AI布局開創台灣智慧資本。

地球特攻隊淨灘行動 登場

臺灣證券交易所2026年「地球特攻隊」SDGs系列活動浪潮再起！證交所延續「一地球、二倡議、三宣導、四行動」規劃，將永續理念轉化為日常實踐。第三波行動「潮汐守護日－淨灘行動」於中角灣登場，帶領同仁走入海岸，以專業解說結合淨灘實作，拉近金融職場與海洋生態的距離。

證交所攜手勤業眾信舉辦創新板交流會 共創優質企業登板契機

台灣證券交易所與勤業眾信聯合會計師事務所共同主辦的「引領創新，嶄露頭角」台灣創新板（tib-創）交流會，10月7日於台北舉行，吸引18家企業代表共同出席，出席公司產業涵蓋半導體、數位雲端、資訊服務、汽車工業、電機機械及生技醫療等相關前瞻產業。活動聚焦創新板優勢，證交所如何協助具創新特質的前瞻企業提早進入資本市場，另邀請創新板公司富田電機（4590）分享登上創新板的實務經驗，在場與會公司交流熱絡。

PCB相關族群輪動 下一棒轉戰玻纖布？台玻放量漲停

台股7日在五萬點下震盪，收在49,806.37點，下跌16.18點，跌幅0.03%，成交量9,259.92億元。觀察成交量排行，外資狂掃台塑（1301）3.5萬張、南亞（1303）近1.2萬張、台玻（1802）1.7萬張，其中台塑、台玻漲停，漲勢與熱度有延伸到玻纖布的趨勢，富喬（1815）為成量第十名，上漲逾4%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。