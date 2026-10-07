地球特攻隊淨灘行動 登場

臺灣證券交易所2026年「地球特攻隊」SDGs系列活動浪潮再起！證交所延續「一地球、二倡議、三宣導、四行動」規劃，將永續理念轉化為日常實踐。第三波行動「潮汐守護日－淨灘行動」於中角灣登場，帶領同仁走入海岸，以專業解說結合淨灘實作，拉近金融職場與海洋生態的距離。

海洋垃圾與塑膠汙染是當前全球環境面臨的重要議題。每年有大量廢棄物進入海洋，不僅對海洋生物造成嚴重威脅，也全面衝擊海岸環境及生態系統。

證交所舉辦「潮汐守護日」，邀請同仁親自踏上沙灘參與清理行動，從第一線接觸深刻認識海洋汙染議題，將守護環境的理念化為具體行動。

活動安排專業講師剖析塑膠汙染成因、微塑膠危機及日常減塑作法，引導同仁從海洋議題延伸至生活消費選擇，深化資源循環認知。

隨後，同仁分組合作、挽起袖子投入淨灘行列，在齊心協力的實作中，不僅共計撿拾高達104.09公斤的海岸垃圾，更在團隊合作中累積了守護海洋環境的寶貴經驗。