櫃買中心溫室氣體盤查實作工作坊圓滿落幕 助攻企業厚植永續基本功

為協助發行公司掌握國際永續發展趨勢，並因應IFRS永續揭露準則之實務需求，櫃買中心（Taipei Exchange）與證交所、期交所及集保結算所自今年7月起於台北、新竹、台中及高雄等地共同舉辦六場次「溫室氣體盤查實作工作坊」系列課程，於7日圓滿落幕，加計上半年辦理之二場，總計八場次課程獲上市櫃公司熱烈迴響。

本系列課程除國內外ESG管理趨勢及政策外，以近期受企業高度矚目的「綠色證券認證制度」及「溫室氣體範疇三盤查實務」為二大主軸，並設計「通用性」及「產業別」兩大系列課程，供永續推動進程不同階段之企業依自身需求選擇合適之課程，且為因應IFRS S2以GHG Protocol為溫室氣體量化及揭露之技術依據，亦深入解析ISO 14064-1:2018調整至GHG Protocol/ /IFRS S2之重要差異。

櫃買中心表示，針對中小企業的轉型陣痛期，金管會甫於9月23日發布優化永續揭露接軌路徑，適度調整強制接軌IFRS永續揭露準則的範圍，其中範疇三溫室氣體排放資訊對資本額未達50億元者調整為自願揭露，惟全體上市櫃公司仍須依「上市櫃公司永續發展路徑圖」既定時程，按部就班完成個體與合併公司範疇一及二之溫室氣體盤查資訊揭露，並訂定合併公司減碳目標；此外，資本額20億元以上或屬環境部公告應盤查登錄及查驗對象，仍須依既定時程辦理合併報表母子公司之第三方確信作業。

加上面對國際大廠與全球供應鏈日益嚴格的減碳要求，溫室氣體盤查能力儼然成為企業維持競爭力的基本功，有鑑於上市櫃公司之需求，本系列課程結合理論與實務，使與會者充分掌握制度內容及實務操作流程，與會企業代表多數回饋表示，教學內容不僅增進其對減碳策略及綠色證券認證制度的理解，在講師引導下進行範疇三盤查流程之演練，對公司永續實務之推動具實質助益，受益良多。

本次工作坊課程後續將錄製剪輯影音檔，並上傳至「接軌IFRS永續揭露準則專區」及「上櫃公司入口網」供上市櫃公司隨時觀看，以擴大宣導效益，協助更多企業提升永續競爭力。

櫃買中心表示，2026年是台灣的永續元年，而溫室氣體盤查實作工作坊也已連續舉辦三年，未來將持續傾聽企業的需求規劃調整課程內容。在企業淨零轉型的馬拉松賽程中，櫃買中心將持續扮演企業最堅實的陪跑者，洞察企業永續轉型的痛點，協助公司掌握及遵循主管機關永續資訊揭露之政策及產業脈動，用最多元及務實的資源，引領公司將ESG挑戰轉化為綠色商機，攜手共創永續共榮的新局。