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證交所攜手勤業眾信舉辦創新板交流會 共創優質企業登板契機

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台灣證券交易所攜手勤業眾信舉辦創新板交流會出席貴賓合影。（左起）勤業眾信總裁柯志賢、富田-創財務長施昕佑、台灣證券交易所董事長林修銘、總經理李愛玲。圖／台灣證券交易所提供
台灣證券交易所攜手勤業眾信舉辦創新板交流會出席貴賓合影。（左起）勤業眾信總裁柯志賢、富田-創財務長施昕佑、台灣證券交易所董事長林修銘、總經理李愛玲。圖／台灣證券交易所提供

台灣證券交易所與勤業眾信聯合會計師事務所共同主辦的「引領創新，嶄露頭角」台灣創新板（tib-創）交流會，10月7日於台北舉行，吸引18家企業代表共同出席，出席公司產業涵蓋半導體、數位雲端、資訊服務、汽車工業、電機機械及生技醫療等相關前瞻產業。活動聚焦創新板優勢，證交所如何協助具創新特質的前瞻企業提早進入資本市場，另邀請創新板公司富田電機（4590）分享登上創新板的實務經驗，在場與會公司交流熱絡。

證交所董事長林修銘致詞指出，台灣資本市場在半導體與科技產業供應鏈帶動下展現穩健成長，台股總市值已突破百兆元並位居全球前列。因應近期AI與數位科技浪潮，證交所將台灣創新板（tib-創）定位為平行主板，建構符合創新企業成長的資本市場機制；截至2026年9月底，已有31家具關鍵技術與成長潛力的企業在創新板掛牌，且其中過半數企業於申請上市時即具獲利能力。

林修銘表示，證交所支持創新企業走入資本市場，更將服務延伸至企業上市前後，提供客製化輔導、國家級智庫研究報告及造市措施等多元服務，期盼透過台灣創新板（tib-創），把資本、創新與產業更緊密地串聯起來，讓資本市場成為吸引創新企業、支持企業成長的重要力量，培育具國際競爭力的創新企業，逐步厚植多元前瞻產業動能，落實打造「亞洲那斯達克」的長期目標。

勤業眾信聯合會計師事務所總裁柯志賢指出：「我們相信，創新決定企業能走多快，而健全的治理與資本市場，則能支持企業走得更穩、更遠。企業快速創新的同時，如何建立相應的治理能力也同樣重要。尤其AI已快速走入企業經營核心，從資料取得與授權、著作權歸屬、到營業秘密與其他智慧財產權的布局，都有可能影響企業未來的競爭優勢與價值。」

此外，證交所於簡報中指出，創新板上市公司表現獲得市場認同，自今年9月起，聯友金屬-創（7610）及沛爾生醫*-創（6949）已納入台灣中型100指數及台灣發達指數；台灣璞玉指數亦涵蓋榮惠-KY創（6924）、青新-創（6951）、平和環保-創（6771）、聚賢研發-創（7631）、倚天酷碁-創（2432）及愛爾達-創（8487）等六家創新板公司。且證交所於9月30日公告今年第4季得為上市認購（售）權證標的證券，創新板掛牌公司首度納入權證發行標的範圍，首批包括聯友金屬-創、熙特爾-創（7740）、富田-創及微矽電子-創（8162）等四家公司。

為持續支持前瞻產業發展，證交所提供完整配套機制，規劃上市前、中、後的專屬服務，除設置窗口提供諮詢與 ESG、IR等客製化輔導外，亦透過東南亞創新資本平台及國際展會，促進企業拓展海外市場。此外，為增進市場資訊透明度與流動性，證交所委託國家級智庫出具專業研究報告，並推動證券自營商造市獎勵措施，兼顧前瞻企業進入資本市場的準備效率與後續市場關注度。

這次活動特別邀請創新板代表公司富田電機分享上市歷程，從技術深耕到對接資本市場的歷程與關鍵突破。富田電機分享，創新板為前瞻企業開啟直接進入資本市場的高速通道，透過證交所完善的上市機制與後續全方面的資源挹注，能有效加速企業規模化擴張，為現場計畫邁向資本市場的企業提供具體的上市路徑。

展望未來，證交所將持續打造具國際競爭力的資本市場平台，透過台灣創新板（tib-創）孵育更多具有潛力的獨角獸企業，協助更多具技術實力與前瞻視野的優質企業對接資本市場，讓更多台灣前瞻產業在國際舞台上嶄露頭角。

證交所 創新板 半導體

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