PCB相關族群輪動 下一棒轉戰玻纖布？台玻放量漲停

台股7日在五萬點下震盪，收在49,806.37點，下跌16.18點，跌幅0.03%，成交量9,259.92億元。觀察成交量排行，外資狂掃台塑（1301）3.5萬張、南亞（1303）近1.2萬張、台玻（1802）1.7萬張，其中台塑、台玻漲停，漲勢與熱度有延伸到玻纖布的趨勢，富喬（1815）為成量第十名，上漲逾4%。

今日成交量前十名為友達（2409）、主動中信台灣收益（00406A）、聯電（2303）、主動統一升級50（00403A）、群益台灣加權正2（00685L）、主動統一台股增長（00981A）、南亞、台塑、台玻、富喬，其中台塑、台玻成交量都超過十萬張，且股價都衝上漲停板鎖死。

成交值部分，前十名分別為國巨*（2327）、台積電（2330）、南亞、聯發科（2454）、華新科（2492）、聯電、台燿（6274）、臻鼎-KY（4958）、南亞科（2408）、頎邦（6147）。被動元件龍頭國巨擠上第一名，華新科漲勢最強，股價漲停亮燈。

外資賣超130.44億元，但買超台塑四寶，以台塑買超最多，其次為台化（1326），整體偏多傳產。另外外資已連續買超台玻四天，今更加強買進力道，一口氣買超1.7萬張，帶動台玻股價漲停，衝至65.7元，為7月中以來新高。

AI伺服器與高速交換器傳輸速率持續提升，推動銅箔基板（CCL）由M7、M8朝M9以上世代升級，對低介電、低損耗材料的要求也同步提高，帶動玻纖布由傳統E-glass轉向一代、二代低介電布。隨高階玻纖布需求快速成長、供給相對吃緊，相關產品呈現價量齊揚。

法人預估台玻第4季玻纖布營收貢獻可望超越50%，受惠於台系CCL大廠布建M9材料，台玻高階玻纖布營收比重持續成長。2026年玻纖布年產能可望較2025年成長50%，加上積極擴大資本支出，增加E布及T布產能，2027年高階玻纖布營收貢獻將維持上行格局。