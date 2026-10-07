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外資賣超130億元！這檔主動式ETF被大賣逾8.2萬張 台塑集團則獲買超

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股7日收49,806.37點，下跌16.18點，持續在5萬點關卡前震盪。聯合報系資料照
台股7日收49,806.37點，下跌16.18點，持續在5萬點關卡前震盪。聯合報系資料照

台股7日收49,806.37點，下跌16.18點，持續在5萬點關卡前震盪，三大法人同步賣超，外資賣超130.44億元，統計外資買賣超個股發現，賣超主動中信台灣收益（00406A）最高，單日大賣82,035張，不過台塑（1301）則獲外資買超35,668張，集團旗下台化（1326）及南亞（1303）也獲外資大買。

台股早盤以49,857.32點開出，上漲34.77點，但權王台積電（2330）開低，股后川湖（2059）因9月營收中止連6個月創高，股價跳空跌停，奇鋐（3017）、鴻海（2317）、聯發科（2454）等電子要角同步走弱，指數迅速由紅翻黑，一度下探至49,567.52點，下跌255.03點。

台積電收平盤2,585元，台達電（2308）下跌近3%，收1,990元，奇鋐下跌超過3%，聯發科、鴻海、日月光投控（3711）、智邦（2345）等下跌逾1%；盤中多頭指標包括被動元件、矽光子、矽晶圓等，開盤後約20分鐘後，指數翻紅衝達49,966.89點，上漲144.34點，寫盤中歷史新高，距50,000點僅33.11點。

南亞、台塑化（6505）、台塑、致茂（2360）、華新科（2492）、台勝科（3532）、台玻（1802）、台化、景碩（3189）、光聖（6442）等為多頭要角，股價收紅，大盤指數終場收在49,806.37點，下跌16.18點，跌幅0.03%；三大法人賣超212.57億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）賣超130.44億元，投信賣超4.17億元，自營商賣超（合計）77.96億元，其中自營商（自行買賣）賣超13.67億元，自營商（避險）賣超64.29億元。

統計外資賣超前十名，賣超主動中信台灣收益最多，其次是賣超友達（2409）76,193張，賣超36,305張，另外，中信台日韓PCB、元大台灣50（0050）、主動國泰動能高息等也遭大賣；統計外資買超前十名，台塑集團有3檔，華新集團也有兩檔。

外資賣超前十名。（資料來源：證交所）
外資賣超前十名。（資料來源：證交所）

外資買超前十名。（資料來源：證交所）
外資買超前十名。（資料來源：證交所）

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