台股逼近5萬點 渣打看好台灣AI獲利成長撐後市

渣打銀行首席投資辦公室發布2026年第4季全球市場展望，認為在市場波動升高之際，「企業獲利最終將主導市場」。渣打銀行預期企業獲利維持成長，有望支撐股市表現與投資信心；然而，油價若持續走升，可能重新推高通膨壓力，成為第4季最值得關注的跨資產風險指標。

渣打銀行指出，AI投資與企業資本支出持續帶動全球經濟，軟著陸仍被視為基準情境。不過，油價若持續偏高，可能推升通膨，並增加市場對經濟前景的疑慮。聯準會、歐洲央行及日本央行仍可能進一步收緊貨幣政策，而美國期中選舉帶來的政策不確定性，也可能影響市場情緒與資金流向。面對波動升溫環境，投資人宜維持布局紀律，並透過跨資產配置提升投資組合韌性。

渣打銀行認為，若聯準會進一步收緊貨幣政策，短期內可望支持美元，目前渣打銀行對3個月美元指數預測為100.2；隨著油價與關稅影響逐漸消退、通膨壓力緩和，以及歐洲央行與日本央行進一步收緊政策，預期未來12個月美元指數將逐步回落至98。日圓方面，若日本央行延續貨幣政策正常化，美日利差逐步收斂，可望為日圓中期走勢提供支撐。

在企業獲利持續成長情況下，渣打維持相對看好美國及亞洲（不含日本）股市。其中，台灣在全球AI供應鏈中具備關鍵地位，企業獲利與產業成長能見度相對較高，是渣打持續在亞洲區域中相對看好的市場。

美股產業配置方面，持續看好科技與通訊服務類股；活絡的金融市場活動及穩健的企業資本支出，也有利金融與原物料類股的基本面。利率走勢、油價波動及美國期中選舉固然可能干擾市場情緒，但企業獲利仍是決定股市中長期方向的核心因素，面對震盪加劇的環境，宜透過分批布局及區域分散配置掌握投資機會。

偏好信用債多於長天期政府債 聚焦收益與存續期間管理

渣打相對看好新興市場美元政府債，成熟市場公債則因殖利率波動風險較高而維持審慎看法。企業債方面，投資等級與非投資等級債券皆可提供相對穩健的收益來源。

展望第4季，渣打銀行認為油價上升與經濟成長韌性持續角力下，預期經濟軟著陸仍是機率最高的基準情境，機率為45%；不著陸及下行情境的機率則分別為30%及25%。在企業盈餘成長保持強勁的情況下，渣打銀行仍偏好股票多於債券，同時透過多元資產配置管理市場波動。