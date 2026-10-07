快訊

稱對台承諾是美最大負擔 美學者籲放棄保台：兩岸和統不違台灣關係法

徐佳青涉貪汙圖利…北檢發交廉政署調查 尚未約談被告、證人

寶可夢30週年慶典10/10登場！PokéXciting!台北攻略 沒中籤也能看粉紅皮卡丘表演

聽新聞
0:00 / 0:00

台日韓PCB漲多了？外資：需求才剛開始 仍有上漲空間

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
隨著全球AI基礎建設持續擴張，PCB產業已成為本輪AI浪潮中最具代表性的受惠族群之一。圖為半導體生產線示意圖。路透
隨著全球AI基礎建設持續擴張，PCB產業已成為本輪AI浪潮中最具代表性的受惠族群之一。圖為半導體生產線示意圖。路透

隨著全球AI基礎建設持續擴張，高速運算、AI伺服器、資料中心及網通設備需求同步成長，PCB產業已成為本輪AI浪潮中最具代表性的受惠族群之一。法人指出，AI升級不僅帶動GPU、ASIC及HBM需求爆發，更進一步推升高階PCB、CCL及載板的重要性，相關供應鏈的長期成長趨勢逐漸獲得市場認同。

中信台日韓PCB（009828）追蹤「NYSE TIP台日韓PCB指數」，近期獲市場高度關注。根據市場一致預估，該指數目標價達765.82點，相較目前654.4點仍有約17%的上行空間，反映法人對產業後市仍抱持樂觀看法。此外，市場預估指數成分股未來12個月營收、EPS及稅息折舊攤銷前獲利（EBITDA）將分別成長約51%、51%及75%，顯示AI需求帶動下，產業獲利動能持續提升。

進一步觀察成分股評級狀況，NYSE TIP台日韓PCB指數共納入30檔個股，其中高達27檔獲分析師給予「買進（Buy）」評等，僅三檔維持「持有（Hold）」評等，顯示分析師對產業前景維持高度一致的正向看法，凸顯法人對AI帶動PCB產業升級循環的高度信心。

高階PCB供應鏈中，南韓CCL龍頭斗山集團（Doosan）獲分析師高度青睞。根據13位分析師的一致預估，其未來12個月平均目標價為232萬韓元，相較目前股價仍有超過六成的上漲空間。

至於台灣PCB族群方面，台光電（2383）、台燿（6274）及金像電（2368）等指標企業同樣獲得分析師高度評價。根據市場預估，上述個股未來12個月的平均目標價，相較現階段股價均有超過兩成的潛在漲幅，顯示法人持續看好AI伺服器、高速傳輸及資料中心建設所帶來的成長動能。

中信台日韓PCB ETF經理人葉松炫表示，這波PCB產業景氣循環與過去消費性電子需求驅動有明顯差異。過去PCB產業主要受惠於智慧型手機、PC及消費性電子產品換機潮，而本輪成長動能則來自AI伺服器、高速交換器、800G及1.6T網路設備等基礎建設需求。隨著資料中心規模持續擴大，對高層數、高速傳輸及低訊號損耗PCB材料需求快速攀升，使高階PCB的技術門檻與獲利能力同步提高。

值得注意的是，近期包括ASIC、自駕車、高速交換器及次世代AI伺服器等新應用持續增加，進一步延長PCB產業成長周期，而台日韓三地供應鏈具備高度互補特性，也形成全球AI基礎建設最核心的生產聚落。

展望第4季，葉松炫表示，市場焦點仍將圍繞AI資本支出擴張、AI資料中心建置以及高速傳輸需求成長。在國際科技巨頭持續加碼建設AI基礎設施的背景下，高階PCB、ABF載板、CCL及相關材料供應鏈仍有望獲得資金青睞。若企業獲利持續上修、AI需求維持強勁，台日韓PCB供應鏈後續仍具備進一步評價提升空間。

PCB 外資 台日 供應鏈

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

AI帶旺PCB、CCL！009828一次布局台日韓 外資看多未來3年

AI帶旺PCB！009828規模衝90.5億元 法人調升金居、台光電、台燿目標價

ABF、CCL行情還沒走完！PCB迎最強旺季 009828一次買進整條供應鏈

CCL、載板輪番創高 009828搭上CCL與PCB產業升級浪潮

相關新聞

台股五萬點再等等！三大法人賣超212億元

台股7日持續在五萬點下震盪，收在49,806.37點，下跌16.18點，跌幅0.03%，成交量9,259.92億元，三大法人賣超212.57億元。

被動元件聚人氣 台股收跌16點 台積電持平

台股7日收盤跌16.18點、跌幅0.03%，終場以49806.37,點作收，成交量9,260億元；台積電（2330）收盤平價2,585元。

台日韓PCB漲多了？外資：需求才剛開始 仍有上漲空間

隨著全球AI基礎建設持續擴張，高速運算、AI伺服器、資料中心及網通設備需求同步成長，PCB產業已成為本輪AI浪潮中最具代表性的受惠族群之一。法人指出，AI升級不僅帶動GPU、ASIC及HBM需求爆發，更進一步推升高階PCB、CCL及載板的重要性，相關供應鏈的長期成長趨勢逐漸獲得市場認同。

新興市場喜迎十多年來最強企業獲利上修周期

中東地緣政治情勢不穩、美國公債殖利率水準持續上升、外資自多個新興市場撤出，但新興股市表現仍顯現韌性，台股與巴西股市更分別在AI半導體股發力帶動及親市場的在野黨候選人贏得首輪總統大選加持下創歷史新高價位。富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金經理人伽坦•賽加爾分析，新興市場過往常見於年初對企業獲利前景寄予樂觀展望，而隨實際財報結果發布後卻屢遭下修，這種情況延續多年，然而觀察2026年企業每股稅後盈餘（EPS）預估修正周期為過去十多年來最強勁的一次，市場共識預期不僅未隨時間經過遭下修反而持續獲得上調，有利支撐股價表現。

台股隨時迎5萬點還可以買什麼？分析師點名四族群

台股持續創高，朝5萬點大關挺進，在指數位居歷史高點區，面臨逢高調節壓力，到底還可不可以買股票？怎麼選股？證券分析師認為，國慶日連假後將迎來台積電（2330）法說會及5萬點的歷史新里程，這時候可以選低本益比、被動元件、矽光子、砷化鎵等族群布局。

台股5萬點明明近在咫尺卻過不了？分析師曝原因在這裡

台股本周上演5萬點衝關戰，雖是持續創高朝著5萬大關挺進，但總是在關前徘徊，明明就很近，卻是有點難過，到底是什麼理由，在法人、市場一片看好中，硬是望關興嘆？證券分析師認為主要受三個原因影響，造成5萬點有壓。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。