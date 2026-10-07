台股五萬點再等等！三大法人賣超212億元

台股7日持續在五萬點下震盪，收在49,806.37點，下跌16.18點，跌幅0.03%，成交量9,259.92億元，三大法人賣超212.57億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超130.44億元，投信賣超4.17億元，自營商賣超（合計）77.96億元，其中自營商（自行買賣）賣超13.67億元，自營商（避險）賣超64.29億元。

今日科技權值股較無表現，多數下跌，台積電（2330）收平盤2,585元，台達電（2308）下跌近3%，收1,990元，奇鋐（3017）也下跌超過3%，聯發科（2454）、鴻海（2317）、日月光投控（3711）、智邦（2345）等下跌逾1%。

千金股川湖（2059）、穎崴（6515）跌停，川湖收11,790元，穎崴收5,520元，出量跌破年線。川湖、穎崴9月營收都月減雙位數，分別月減30.9%、26.7%，導致股價大跌，川湖指出，7、8月有CSP大廠的急單，9月則回歸正常水準。值得注意的是，股王信驊（5274）9月營收雖然沒月減，並有小幅月增0.6%，但股價仍大跌逾6%，顯示市場不滿足營收僅維持高檔。

族群部分，被動元件、CCL、玻纖布相對強勢，被動元件光頡（3624）、華新科（2492）、鈺邦（6449）漲停，金山電（8042）大漲逾7%，禾伸堂（3026）上漲逾5%，國巨*（2327）漲逾3%。CCL騰輝電子-KY（6672）9月營收創下歷史新高，達10.21億元，月增26%、年增201%，股價也衝上漲停板505元創高；南亞（1303）突破300元，收314元，大漲逾7%，再刷新高。

除了南亞以外，台塑三寶也走強，台塑（1301）爆量漲停至75.4元，成交量逾11.5萬張，創兩年多新高；台塑化（6505）收107元，大漲逾5%，為5年來高點，台化（1326）也上漲近4%。傳產股普遍上漲，上市紡織、電纜指數都有2%的漲幅，另玻陶股因台玻（1802）漲停，整體指數大漲近9%，中釉（1809）上漲4%。