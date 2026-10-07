新興市場喜迎十多年來最強企業獲利上修周期

中東地緣政治情勢不穩、美國公債殖利率水準持續上升、外資自多個新興市場撤出，但新興股市表現仍顯現韌性，台股與巴西股市更分別在AI半導體股發力帶動及親市場的在野黨候選人贏得首輪總統大選加持下創歷史新高價位。富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金經理人伽坦•賽加爾分析，新興市場過往常見於年初對企業獲利前景寄予樂觀展望，而隨實際財報結果發布後卻屢遭下修，這種情況延續多年，然而觀察2026年企業每股稅後盈餘（EPS）預估修正周期為過去十多年來最強勁的一次，市場共識預期不僅未隨時間經過遭下修反而持續獲得上調，有利支撐股價表現。

伽坦•賽加爾說，回顧2001至2010年的新興股市多頭期間，主要驅動力正是EPS成長優於成熟市場，進入2012至2022年期間，新興市場以美元計價的企業獲利幾乎沒有成長，這也導致新興股市表現相對落後成熟股市，如今企業獲利重回改善軌道可能代表新循環的起點，2023至2027年的EPS預估年複合成長率約27%，初期由AI帶動，後續可望有更多產業加入，可望支撐新興股市相對成熟股市的報酬表現。

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金經理人麥可‧哈森泰博表示，許多新興國家實施審慎的貨幣與財政政策，通膨控制得宜，因此擁有較高的實質政策利率，例如，巴西目前政策利率14%，扣掉通膨仍有接近10%的實質利率，相當具吸引力；此外，現今新興國家貨幣水準較2009年金融海嘯後低點與2002年科網泡沫後低點還要低四至五成，遠遠沒有反映已大幅改善的基本面，加上美國債務負擔與政策前景不確定性刺激市場資金分散風險、重新配置的需求，新興國家貨幣具備不可忽視的潛在升值空間。

富蘭克林證券投顧分析，新興市場相較成熟市場具備較高的預期成長率、對全球經濟成長的貢獻持續提高，政府負債較低而外匯存底充沛，且新興市場不僅只有東北亞的半導體科技產業，而是正在多個領域取得領先地位，然而多數國際投資人仍以過去的刻板印象看待新興市場，未能充分理解新興市場產業結構與競爭力的改變，使得全球投資組合的配置仍未同步調整，創造後續回補加碼空間。富蘭克林證券投顧建議投資人可透過掌握上檔潛力、管控下檔風險並重的新興市場平衡型基金分批布局，穩健累積具長線成長優勢的新興市場投資部位。

富蘭克林證券投顧表示，富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金是一個非常完整的一站式新興市場投資方案，策略目標是在控制風險的前提下尋求適當報酬，維持一致、可重複的投資流程，透過股債經理人各自分散個股與債券配置，輔以專責團隊負責現金控管，可適度運用現金作為緩衝，持續監控市場波動，避免為追求收益而過度承擔風險。現階段投資標的涵蓋新興市場各區域，包含亞洲、中東、非洲與拉丁美洲市場，以殖利率水準明顯高於成熟市場的新興市場主權債提供較高收益，同時透過高成長潛力的新興市場股票掌握資本利得潛力。