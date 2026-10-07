被動元件聚人氣 台股收跌16點 台積電持平

台股7日收盤跌16.18點、跌幅0.03%，終場以49806.37,點作收，成交量9,260億元；台積電（2330）收盤平價2,585元。

大盤指數繼續在5萬點前起伏，華新科（2492）及國巨*（2327）帶被動元件強勢，但逢高遇賣壓，權值股中僅南亞（1303）、台塑化（6505）及國巨*表現相對強勢；類股以玻陶、塑膠及水泥類股強勢。今日成交金額大且走高為：南亞、華新科、甄鼎-KY、頎邦（6147）、聯亞（3081）、景碩（3189）、富喬（1815）、友達（2409）及禾伸堂（3026）；成交金額大且疲軟者則為：聯發科（2454）、台燿（6274）、南亞科（2408）、台達電（2308）、華通（2313）、金像電（2368）、矽格（6257）、南電（8046）及聯一光（3441）。

群益投顧表示，雙十節連假，以及雙雄法說將陸續登場；大立光（3008）周四（8日）法說會打頭陣，台積電在10月15日接棒演出，指數整數關卡強勢整理，指數均線偏多架構尚未遭破壞跡象，惟股價估值評價承壓，擇強守技術面應對。

安聯台灣高息成長主動式ETF基金（00984A）經理人廖本隆表示，AI與科技供應鏈仍是帶動企業獲利成長的核心引擎，台灣在全球半導體供應鏈中的關鍵地位依然穩固，包括AI基礎建設、半導體設備、記憶體及PCB供應鏈等產業，皆具備長期結構性成長優勢。

不過，廖本隆也提醒，能源價格波動、地緣政治衝突、全球財政壓力及貨幣政策變化，仍可能為金融市場帶來不確定性。若高殖利率環境延續，市場評價面波動幅度可能加劇，投資人仍需留意全球政經情勢及金融市場重新定價風險。

安聯台灣主動式ETF（00993A）經理人郭勁甫表示，在高利率與高評價並存的市場環境下，投資人對企業獲利驗證的要求更加嚴格，資金預期將持續流向營收及EPS成長能見度較高的AI相關企業；相對而言，成長動能不足或評價偏高的個股，可能面臨較大的修正壓力，未來產業及個股表現仍將呈現明顯分化，多策略將成為創造超額報酬的重要關鍵。