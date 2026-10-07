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台股隨時迎5萬點還可以買什麼？分析師點名四族群

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股持續創高，朝5萬點大關挺進，在指數位居歷史高點區，面臨逢高調節壓力，到底還可不可以買股票？怎麼選股？證券分析師認為，國慶日連假後將迎來台積電（2330）法說會及5萬點的歷史新里程，這時候可以選低本益比、被動元件、矽光子、砷化鎵等族群布局。

台股7日以49,857.32點開出，上漲34.77點，但權王台積電開低，股后川湖（2059）因9月營收中止連6個月創高，股價跳空跌停，奇鋐（3017）、鴻海（2317）、聯發科（2454）等電子要角同步走弱，指數迅速由紅翻黑，一度下探至49,567.52點，下跌255.03點。

盤面上南亞（1303）、致茂（2360）、創意（3443）、華新科（2492）、聯電（2303）及載板族群走強撐盤，開盤後約20分鐘後，指數翻紅衝達49,966.89點，上漲144.34點，寫盤中歷史新高，距50,000點僅33.11點，盤中多頭指標包括被動元件、矽光子、矽晶圓等。

台積電法說會預計10月15日登場，外資在法說會前率先調高目標價，兩家美系外資分別上調台積電目標價至 3,088 元、3,300 元，評等則是給予正向的「優於大盤」與「買進」。

一家美系外資預期台積電受惠強勁的 3 奈米需求，2026 年營收年增率目標將上調至 40~45%區間，換算第 4 季營收將季增 10~15%，第 3 季毛利率預計將達指引高標 67.5%。

另一家美系外資也表示，隨著 AI GPU、AI ASIC、網路晶片及伺服器 CPU 的需求全面擴大，預計台積電 2026 年將強勁收尾，且成長前景將一路延續至 2027 年。

證券分析師張陳浩表示，台股衝5萬、創新高的關鍵要看台積電，下周台積電法說會將登場，法人在法說會前一片看好，台股下周衝破5萬點的機率高，至於5萬點前可以布局低本益比、被動元件、矽光子、砷化鎵等族群。

張陳浩點名看好首選低本益比個股，例如緯穎（6669），目前本益比僅7.3，業績好，位階低，是值得關注的個股；另外，被動元件的禾伸堂（3026）、信昌電（6173）、國巨*（2327）、華新科、蜜望實（8043）；矽光子的波若威（3163）、聯亞（3081）、光聖（6442）；砷化鎵的穩懋（3105）、宏捷科（8086）、全新（2455）等都可以留意。

台股 分析師 族群

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