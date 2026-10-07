台股5萬點明明近在咫尺卻過不了？分析師曝原因在這裡

台股本周上演5萬點衝關戰，雖是持續創高朝著5萬大關挺進，但總是在關前徘徊，明明就很近，卻是有點難過，到底是什麼理由，在法人、市場一片看好中，硬是望關興嘆？證券分析師認為主要受三個原因影響，造成5萬點有壓。

台股7日以49,857.32點開出，上漲34.77點，但權王台積電（2330）開低，股后川湖（2059）因9月營收中止連6個月創高，股價跳空跌停，奇鋐（3017）、鴻海（2317）、聯發科（2454）等電子要角同步走弱，指數迅速由紅翻黑，一度下探至49,567.52點，下跌255.03點。

盤面上南亞（1303）、致茂（2360）、創意（3443）、華新科（2492）、聯電（2303）及載板族群走強撐盤，開盤後約20分鐘後，指數翻紅衝達49,966.89點，上漲144.34點，寫盤中歷史新高，距50,000點僅33.11點，盤中多頭指標包括被動元件、矽光子、矽晶圓等。

台股連日來挑戰5萬點整數關卡，卻是有點看得到卻碰不到的情況，關前壓力明顯，尤其是權王台積電未表態，權值股也呈現休息，證券分析師坦言，台股本周要衝上5萬點有點壓力，下周衝破整數大關的機率高。

證券分析師張陳浩表示，台股5萬點一定會過，目前面臨壓力，主要是有三個原因，首先就是近關情怯，其次是國慶日連假在即，擔心假期時的不確定風險，另外則是包括法人及市場中實戶逢高調節。

張陳浩認為，台股衝5萬點、創新高的關鍵要看台積電，下周台積電法說會將登場，法人在法說會前一片看好，台股下周衝破5萬點的機率高。