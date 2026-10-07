台積電壓盤 台股狹幅震盪 法人：調節賣壓伺機出籠 指數波動將加大

台股7日開盤上漲34.77點、報49,857.32點，隨後受到權王台積電（2330）開低，以及股后川湖（2059）因9月營收中止連6個月創高、股價跳空跌停領跌影響，奇鋐（3017）、鴻海（2317）、聯發科（2454）等電子要角同步走弱，指數迅速由紅翻黑，跌點一度擴大至255點、下探49,567.52點；盤面則由南亞（1303）、致茂創意、台光電（2383）、華新科（2492）、聯電（2303）及載板族群走強撐盤，約20分鐘後再度創下盤中新高49961.43點。成交量方面，友達（2409）、主動統一升級50（00403A）、主動中信台灣收益（00406A）等標的交投熱絡。

2026-10-07 09:24