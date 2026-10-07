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台積電壓盤 台股狹幅震盪 法人：調節賣壓伺機出籠 指數波動將加大

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

美股四大指數6日全數收紅，以S&P500指數上漲0.5%最高。台股7日開低後多數時間在盤下震盪，盤中最高上漲144點至49,966點，仍未能攻克5萬點大關。台積電（2330）盤中最低下跌25元至2,560元，且一直在平盤之下。

法人指出，受到美股上揚帶動，台股昨日早盤以高盤開出，隨即逢高調節賣壓出籠，指數壓回至平盤附近上下震盪，終場上漲110點作收。

盤面強勢類股為光電材料、IC封測、航運等族群。美股科技股續揚，台股指標線型也偏向多方架構，預期大盤持續震盪向上走升，然指數再往上，調節賣壓伺機出籠，指數波動將加大。台股延續震盪走升，操作上建議短打第4季營運成長、營收創高、法人買超股。做多可留意AI相關、半導體相關、資安軟體股。

法人 台股 台積電

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