證交所2026年「地球特攻隊」永續行動 潮汐守護日淨灘守護海岸環境

臺灣證券交易所2026年「地球特攻隊」SDGs系列活動浪潮再起！證交所延續「一地球、二倡議、三宣導、四行動」規劃，將永續理念轉化為日常實踐。第三波行動「潮汐守護日－淨灘行動」於中角灣登場，帶領同仁走入海岸，以專業解說結合淨灘實作，拉近金融職場與海洋生態的距離。

海洋垃圾與塑膠污染是當前全球環境面臨的重要議題。每年有大量廢棄物進入海洋，不僅對海洋生物造成嚴重威脅，也全面衝擊海岸環境及生態系統。證交所舉辦「潮汐守護日」，邀請同仁親自踏上沙灘參與清理行動，從第一線接觸深刻認識海洋污染議題，將守護環境的理念化為具體行動。

活動安排專業講師剖析塑膠污染成因、微塑膠危機及日常減塑作法，引導同仁從海洋議題延伸至生活消費選擇，深化資源循環認知。隨後，同仁分組合作、挽起袖子投入淨灘行列，在齊心協力的實作中，不僅共計撿拾高達 104.09 公斤的海岸垃圾，更在團隊合作中累積了守護海洋環境的寶貴經驗。

證交所表示，這次「潮汐守護日」活動，透過實際走入海岸、直面海洋污染並動手改善環境，讓同仁的永續理念真正從「認識」走向「實踐」。這不僅是一場凝聚同仁向心力的環境關懷行動，更是對 SDGs 14（保育及永續利用海洋生態系）的具體實踐，期盼透過集體力量形塑更具綠色行動力的組織氛圍。

守護湛藍海岸、減緩塑膠危機需要全民持續關注與日常落實。證交所指出，「地球特攻隊」系列活動是深耕企業綠色DNA的重要契機，未來證交所將繼續擴大永續影響力，引領市場邁向低碳轉型，更從日常點滴出發，與同仁並肩同行，為臺灣守護最純淨的美好生態。