台股「5萬」關前近關情怯 新台幣開盤小貶

美股主要指數續漲，油價持穩、美公債利率回落，標普500與那指再創新高。今早台股在在「5萬」關前呈近關情怯開低震盪向上，新台幣匯價以31.8元開盤，小貶1.9分。

受AI投資熱度升溫、美債殖利率回落及及油價早盤走弱，科技股與風險偏好同步回升，終場美股主要指數全面收高，S&P500再創歷史新高。

此外，美債殖利率回落，主因油價早盤走弱緩和通膨疑慮，加上財長Bessent 談話與3年期公債標售結果穩健，進一步支撐債市買盤。美元則隨美債殖利率下滑、利差優勢收斂而走弱。

在亞幣方面，日本央行總裁植田和男談話未釋出後續政策動向，日圓小幅下挫。

今早台北外匯市場吸收昨天外資小幅賣超壓力，開盤後呈小貶走勢。